'Susto' en los Pisos Verdes tras desprenderse una placa de revestimiento de un edificio
No ha habido que lamentar daños personales y se han desplazado Bomberos y Policía a la zona
'Susto' en la esquina de la avenida Eduardo Saavedra y la calle Río Razón de Soria. Una placa de revestimiento de un edificio de los conocidos como Pisos Verdes se ha desprendido reventando contra la acera. Por suerte no ha habido que lamentar daños personales aunque testigos presenciales han apuntado que había gente cerca.
La placa estaba colocada en la fachada a la altura del primer piso, por lo que el impacto ha sido relativamente moderado al no encontrarse a mucha altura. A pesar de ello, el golpe, el ruido y los numerosos cascotes que han quedado esparcidos han dejado un panorama que evidenciaba claramente el peligro.
Hasta el lugar de los hechos se han desplazado tanto Bomberos de Soria como Policía para retirar los cascotes y comprobar el estado general del revestimiento tras el suceso.