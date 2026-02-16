La Policía Nacional de Soria avisa: las ciberestafas no han acabado con los timos 'tradicionales'

El auge de las estafas por internet no ha acabado con los timos más 'tradicionales' (imagen generada por IA).HDS

Las ciberestafas están a la orden del día sea por correo electrónico, WhatsApp o plataformas de compra-venta. En los últimos ejercicios los ciberdelitos han rebasado el millar por año en la provincia de Soria y el 97% eran referidos a estafas. Sin embargo la Policía Nacional de Soria es pedagógica: los timos más 'tradicionales' no han desaparecido y de hecho desgrana sus características para evitar que alguien 'pique'.

El Tocomocho, el hurto amoroso (o el 'del abrazo') o 'la mancha' son algunas prácticas que han pervivido durante décadas y que, aunque desplazadas por la delincuencia online, siguen afectado. Por ello la Policía Nacional de Soria previene especialmente a las personas mayores ante unas prácticas que forman parte del acervo delincuencial de España.

La Policía Nacional de Soria, dentro de los distintos planes ejercidos, imparte charlas dirigidas a la prevención de estafas con el objetivo de mantener a los ciudadanos plenamente informados sobre aquellas que se están produciendo de forma más habitual y así evitar que se conviertan en víctimas potenciales, siendo las estafas telemáticas las que mayor auge están teniendo.

Sin embargo las estafas tradicionales no han llegado a desaparecer. Estos son sus modus operandi más comunes:

El timo del Tocomocho

A pesar de tratarse de una estafa antigua, muchos ciudadanos siguen denunciado haber sido víctimas de este timo. El término “tocomocho” deriva de la expresión “tocó mucho” y consiste en que la víctima (quien suele ser una persona de avanzada edad) es abordada en la calle con la excusa de tener un décimo premiado y no poder cobrarlo por algún motivo. Le muestran incluso una falsa lista de boletos premiados donde aparece el número que le han enseñado previamente y le ofrecen el décimo supuestamente ganador a cambio de una suma importante de dinero. Si accede, le acompañan a su domicilio o al banco, cobran lo pactado y le entregan la lotería que en realidad no está premiada.

La mejor prevención contra el timo del tocomocho es desconfiar de desconocidos que ofrecen billetes de lotería supuestamente premiados a cambio de dinero en efectivo. Nunca acepte negocios en la calle, no retire dinero de cajeros para extraños y desconfíe si alguien alega prisas para cobrar un premio millonario.

Claves para prevenir el tocomocho:

- Desconfianza absoluta: Si parece demasiado bueno para ser verdad, es una estafa.

- No sacar dinero: Nunca retire efectivo del banco ni de cajeros para entregar a desconocidos, por muy convincente que sea la historia.

- Identificar el engaño: Los timadores suelen actuar en grupo (uno haciéndose el tonto y otro el "bueno" que ayuda a la víctima a convencerse).

- Comprar lotería en lugares oficiales: Adquiera los décimos solo en administraciones autorizadas, no en la calle.

- Alerta a mayores: El tocomocho suele dirigirse a personas mayores.

- Denunciar: Si es víctima, denúncielo inmediatamente a la Policía Nacional, aportando toda la información posible sobre los autores.

El hurto amoroso o 'el abrazo'

En estas estafas o hurtos las víctimas son abordadas por mujeres que, de forma cariñosa, les abrazan y aprovechan el momento para sustraer sus efectos de valor. Como señal de confianza tocan o abrazan a su víctima sin que se dé cuenta. En el momento del abrazo es cuando sustraen objetos como relojes, cadenas o joyas de valor.

Estas mujeres no actúan solas. Después del hurto cuentan con apoyo de otras personas que les esperan en vehículos para poder emprender la huida. Generalmente se trata de grupos organizados itinerantes, que operan por todo el territorio nacional.

Una variante de esta modalidad delictiva es cuando una o dos mujeres llaman a la puerta de una casa con la excusa de necesitar ayuda por tener alguna necesidad fisiológica apremiante, momento en el que una de ellas distrae a la víctima mientras que la otra, que supuestamente se encontraría en el cuarto de baño, registra el domicilio en busca de efectos para proceder a su sustracción.

El método de la mancha

Finalmente la Policía Nacional de Soria menciona el método de la mancha, muy similar al hurto amoroso, si bien en esta ocasión se trata de un tipo de hurto en el que el delincuente lanza algún tipo de sustancia encima de la víctima para sustraerle sus pertenencias mientras fingen ayudarle a limpiar la prenda manchada.

La Policía Nacional aconseja que para prevenir este tipo de hurtos, se debe desconfiar de todo aquel desconocido que trate de captar nuestra atención o de aquellos que busquen aproximarse hacia nosotros con cualquier tipo de excusa absurda.

Si se es víctima de alguno de estos delitos, se debe evitar cualquier tipo de enfrentamiento que represente un peligro para la integridad física. También hay que intentar anotar la matrícula del vehículo de huida -si lo hay- o cualquier otro dato descriptivo que facilite la identificación de las personas que acometen el delito.