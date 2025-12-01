Freno a la ciberdelincuencia durante el pasado año con un descenso del 18%

Publicado por José Sosa Soria Creado: Actualizado:

El año 2024 dejó cifras sorprendentes en lo relativo a la actividad delictiva a través de internet. Tras años de crecimiento exponencial y sostenido, los datos del Ministerio del Interior relativos a 2024 reflejan que en Soria se registró un importante descenso de prácticamente el 18%. En concreto, durante el año pasado se tuvo constancia de la comisión de 1.008 delitos a través de la red cuando el año anterior habían sido más de 1.200. A pesar de esa reducción, la información oficial vuelve a constatar que se trata de un tipo delictivo con baja eficacia policial y que resulta enormemente complejo poder detener a los autores. Menos de 30 personas fueron detenidas o investigadas por los más de mil delitos cibernéticos de 2024.

El Ministerio del Interior publicó recientemente su anuario en el que recopila las cifras oficiales de la actividad de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado difundidas a través de su portal estadístico. En el caso de la ciberdelincuencia, en la provincia de Soria se detectaron el año pasado 1.008 delitos cometidos a través de internet. La cifra es elevada, pero sensiblemente inferior a los 1.227 delitos cibernéticos del 2023. En términos porcentuales la caída es del 17,.84%. El tipo delictivo más común sigue siendo la estafa, en casi todas sus variantes, aunque la más habitual es la que se produce con tarjetas de crédito, débito y cheques de viajes.

Basta revisar la evolución de los datos de ciberdelincuencia para constatar la ‘anomalía’ que supone la rebaja de las cifras apuntada en el 2024. Los delitos a través de internet tienen categoría propia en las cifras de interior desde el año 2011. En aquel año en Soria se detectaron 62 infracciones. La generalización del uso de internet y las compras online en estos últimos años ha supuesto un aumento de este tipo de actividad delictiva. En 2013 ya eran 109 los casos y en 2019 se superaron los 500 casos (549). La cifra siguió aumentando hasta que en el año 2022 se rebasó la barrera de los 1.000 casos (1.043) y el récord hasta ahora lo fijaban los 1.227 delitos cibernéticos del 2023.

Tal y como está explicado, el tipo de delito más común que se comete a través de internet son las estafas. Prácticamente el 90% de los poco más de mil delitos cometidos en Soria en el año 2024 están vinculados con esta categoría. Las estadísticas oficiales del Ministerio del Interior reflejan que hubo 502 casos de estafas con tarjetas de crédito o débito a las que hay que añadir otras 108 estafas informáticas. La estadística oficial suma otras 282 que simplemente califica como ‘otras estafas’. Del resto de tipos delictivos se puede destacar los 53 casos de usurpación de estado civil, 17 casos de extorsiones, 16 de amenazas y 8 de descubrimiento o revelación de secretos. Por su gravedad, señalar que hubo un caso de contactar por internet con un menor de 16 años con fines sexuales y otro de revelación de secretos e informaciones relativas a la defensa nacional.

Uno de los principales problemas a la hora de enfrentarse a estos delitos es que en la mayoría de ocasiones los delincuentes se encuentran a miles de kilómetros de distancia. Esto queda reflejado en las cifras de eficacia policial. Si de media la Policía logra resolver en Soria más del 40% de los delitos que se cometen, en este apartado la cifra de esclarecimientos se rebaja de forma contundente. De los 1.008 delitos se resolvieron 214, según los datos de Interior. Esto represente que prácticamente 8 de cada 10 delitos no llegan a resolverse. De igual manera, pese a superar la barrera de los 1.000 delitos la cifra de personas detenida o investigadas por los mismos no alcanza las 30.

Desde los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado se realiza un importante esfuerzo por contener este tipo de delincuencia y cuenta con unidades especializadas en la ciberdelincuencia. No obstante, las propias autoridades insisten en la necesidad de que sea el propio usuario el que ponga en práctica una serie de medidas preventivas que podrán reducir de forma notable su exposición ante posibles delitos. Esta misma semana, con motivo del Black Friday, se ofrecía un decálogo de consejos a tener en cuenta de cara a evitar posibles estafas. Aunque están enfocados a las compras, son ‘replicables’ para la actividad online del resto del año.

En ese sentido se alerta sobre los chollos o gangas que muchas veces se ofrecen por internet. «Si ves un producto carísimo rebajado a precio de ganga, sospecha de un posible timo diseñado para robar tus datos o tu dinero. Compara precios en varios sitios: una diferencia abismal respecto a la media suele ser señal de alarma», advierten. Otro aspecto clave es comprobar la URL en el navegador, «debe empezar por https:// y corresponder exactamente al dominio legítimo de la tienda».

Desde la Policía insisten en que las tarjetas de prepago o virtuales son muy recomendables para compras online, ya que las recargas con el importe exacto limitan la cantidad en caso de estafa. También es preferible pagar con tarjeta de crédito antes que con transferencia bancaria directo. Otro de los consejos es evitar usar redes públicas para hacer compras y se incide en actuar con rapidez ante una estafa. «Si sufres una estafa o percibes movimientos extraños en tu cuenta, no esperes. Contacta con tu banco, bloquea tus tarjetas o la transferencia y denuncia el hecho a la policía». Por último se pide tener en cuenta que «los ciberdelincuentes han variado su modus operandi y realizan campañas de phishing y smishing indicando a las víctimas que llamen a teléfonos que ellos mismos facilitan».