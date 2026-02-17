El Pleno debate las alegaciones para poder aprobar las cuentas de 2026

Publicado por José Sosa Soria Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Soria celebra hoy un nuevo Pleno municipal que servirá para deshacer el entuerto provocado por el «error humano» que ‘extravió’ las alegaciones presentadas el Presupuesto municipal provocando que se anulara su aprobación cuando ya había sido publicado en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP). La sesión también servirá para cuestiones ordinarias como las bonificaciones fiscales a diversas obras públicas o el sorteo de mesas. Por último se debatirá una moción de Vox para «rechazar» el proceso de regulación de 500.000 inmigrantes irregulares impulsado desde el Gobierno central.

El presupuesto municipal fue aprobado en el último Pleno del año, como viene ocurriendo en los últimos años. Una primera publicación en el BOP abrió la posibilidad de presentar alegaciones y en este caso llegaron cuatro cuestiones desde los sindicatos con representación en el Ayuntamiento de Soria. El problema, según explicó el concejal de Hacienda y portavoz del equipo de Gobierno, Javier Muñoz, es que las alegaciones llegaron al departamento de Gobernanza y no a Intervención, como es habitual, por lo que se continuó al tramitación del presupuesto como sin atender esas alegaciones.

La normativa exige que las alegaciones sean abordadas y, llegado el caso, aprobadas o rechazas. Nada de eso ocurrió por lo que el Ayuntamiento tuvo que recurrir a la anulación de la aprobación definitiva del presupuesto. Tras volver a abrirse el periodo de exposición pública las alegaciones ahora sí han sido analizadas y mañana en el Pleno se procederá al debate y su aprobación o rechazo. Cumplido ese punto, volverá a publicarse la aprobación definitiva y las cuentas de 2026 podrán entrar en vigor. Las alegaciones presentadas están vinculadas principalmente con las retribuciones del personal municipal y la situación del departamento de Personal.

Más allá de este punto, el Pleno ordinario de febrero se ha retrasado a esta semana para poder hacerlo cuadrar con la sesión en la que se sorteará la formación de las mesas electorales de las próximas elecciones del 15 de marzo. Asimismo, se dará luz verde a la bonificación del ICIO para las obras que se acometieron en San Saturio, así como las que se están ejecutando en el Banco de España –Centro Nacional de Fotografía– y la adecuación de patios escolares en el marco del BRERA.

Moción de Vox

El principal punto de fricción política –además de los habituales reproches sobre Personal derivados del asunto del presupuesto– será sin duda una moción de Vox, similar a las que ha presentado en diferentes ayuntamientos de España. El texto insta a rechazar, desde el Ayuntamiento, el proceso de regulación de unos 500.000 inmigrantes impulsado por el Gobierno central.

«Este procedimiento no es un hecho aislado, sino que se inscribe en una dinámica histórica de regularizaciones masivas promovidas por el bipartidismo que desde 1985 ha llevado a cabo 6 procesos extraordinarios con más de 1,2 millones de autorizaciones concedidas, sin que ninguna de ellas haya resuelto el problema de la inmigración ilegal y evitado su reiteración», expone el grupo municipal en la exposición de motivos.

La moción de Vox incluye una propuesta principal que es «rechazar desde el Ayuntamiento de Soria la regularización extraordinaria de más de 500.000 inmigrantes ilegales en España impulsada por el Gobierno de Ministros» y además realiza varias «solicitudes» al Gobierno de España como por ejemplo «la repatriación de todos los inmigrantes que accedan ilegalmente a nuestra Nación, así como la repatriación de los menores extranjeros no acompañados con sus padres a sus países de origen». También se insta a la «deportación» de cualquier inmigrante «legal o ilegal» que «comenta delitos graves o haga del delito su forma de vida» y «establecer la prioridad nacional en el acceso a todas las ayudas sociales y los servicios públicos, y proceder a la remigración de todos aquellos extranjeros que, por no contribuir con su trabajo y esfuerzo a la economía nacional, y vivir de las ayudas sociales, supongan un lastre para el estado de bienestar de los españoles». En total son 10 solicitudes de Vox que abordan las ayudas a entidades sociales o los programas públicos de cooperación al desarrollo.