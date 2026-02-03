Un ‘error humano’ obliga a anular la publicación en el BOP del presupuesto de Soria

Publicado por Milagros Hervada Soria Creado: Actualizado:

«Un error humano» es la explicación de que no se tuviera constancia en el Ayuntamiento de la capital soriana de las cuatro alegaciones presentadas al presupuesto para 2026, según explicó el concejal de Hacienda, Javier Muñoz, dando respuesta a la denuncia planteada por los sindicatos CSIF, USO, la junta de personal y el comité de empresa, que tildaron de «ilelagidad» las cuentas por haberse publicado en el Boletín Oficial de la Provincia, BOP, sin que las alegaciones fueran ni aprobadas ni rechazadas en pleno, como exige la normativa vigente, recalcaron.

Muñoz pidió disculpas y explicó que las alegaciones, cuatro, se remitieron al departamento de Gobernanza, dependiente de la Concejalía de Personal, algo no habitual, pues lo más normal es que lleguen directamente a Intervención. «Desde Intervención se indicó que no había ninguna alegación, no tenía constancia de ello, y por eso se envía el presupuesto al BOP para su publicación», detalló Muñoz. Esto ocurrió el 28 de enero, si bien, el edil recalcó que «no ha entrado en vigor», y que por lo tanto es «subsanable». «Nunca se utiliza el presupuesto en enero, se prorroga el anterior para pagar facturas», aclaró.

Los presupuestos para 2026 se aprobaron el pasado 23 de diciembre y se abrió entonces un periodo de un mes para someterlo a información pública el 29 del mismo mes. El concejal indicó que esas cuatro alegaciones, que se presentaron el último día de plazo, llegaron Gobernanza, y no se detectaron. Fue ayer, tras la denuncia de los sindicatos, cuando desde el Ayuntamiento realizaron un «rastreo» y comprobaron que dichas alegaciones habían llegado en tiempo y forma, pero a Gobernanza.

A esta conclusión se llegó tras los informes elaborados ayer tanto desde la Secretaría como desde Intervención, los dos órganos que firmaron el presupuesto y por lo tanto directamente implicados.

Esta circunstancia es «subsanable», insistió el edil, por cuanto ayer mismo también se emitió orden de publicar en el BOP la anulación de la aprobación de las cuentas para 2026. De este modo, se vuelve al punto de partida y se establecen 30 días para resolver las alegaciones presentadas. «Lo importante es que se pueden analizar por el departamento de Economía y emitir resolución, y si es necesario rectificar», aclaró Muñoz. Los técnicos las estudiarán ya hoy mismo. Será pues en el próximo pleno cuando se aborde su aprobación o rechazo, una sesión que podría celebrarse entre el 16 y el 18 de febrero, para tratar de hacerla coincidir con el pleno obligado para la designación de mesas electorales.

El objetivo, dijo Muñoz, es que esto no vuelva a ocurrir, y ya se dio traslado al respecto al concejal responsable de Personal, Éder García.

Para la portavoz del grupo popular municipal en el Ayuntamiento de Soria, Belén Izquierdo, «la situación que hay en Personal no se soluciona porque no hay voluntad política del equipo de Gobierno». Respondió así con motivo de la denuncia que realizaron hace unos días los sindicatos CSIF, USO, junto con la Junta de Personal y el comité de empresa del Consistorio, por haber aprobado unos presupuestos municipales «presuntamente ilegales» en lo relativo al capítulo I, referente al personal.

Izquierdo explicó que hace unos días su grupo se reunió con los denunciantes porque el problema de Personal es algo que al PP municipal le preocupa «seriamente», y lo vincula con la «inacción del equipo de Gobierno». Volvió a insistir que es necesario contratar a mucha gente en el Ayuntamiento: «No hay más que ver cómo está el patio de columnas, y todo el personal que falta para atender a los ciudadanos».

Reconoció que su grupo está de acuerdo con que haya una carrera profesional y recogerá algunas de las reivindicaciones que realizaron los sindicatos, sobre todo aquellas que se refieren a dotar con más personal el Ayuntamiento.

Sobre todo, sostuvo que si hay un convenio hay que cumplirlo y si está caducado hay que renovarlo, y lamentó que esta situación en Personal no se soluciona «porque no hay voluntad política. Es algo reiterado en el tiempo».

En cuanto al la reducción del horario en la piscina Ángel Tejedor por falta de personal, no quiso entrar a valorar porque desconoce si se avisó en tiempo, pero sí que pone una vez más de manifiesto el grave problema que hay de trabajadores. «Son muchas veces las que pasan cosas como éstaas. Es otra más de la inacción del equipo de Gobierno».