Futudis tutela a 29 personas en la provincia de Soria

Publicado por Pilar Pérez Soler Soria Creado: Actualizado:

Futudis (anteriormente Feaps Castilla y Léon) se creó en 1990 y trabaja en el desarrollo de fines benéfico-sociales y de antigua tutela (ahora curatela) en beneficio de las personas con discapacidad más vulnerables. En la provincia de Soria trabaja con 29 personas curateladas (tuteladas), tanto en el medio rural como en la capital, donde lleva trabajando 35 años. «Trabajamos con personas con discapacidad intelectual, apoyándolas sobre todo en proteger y garantizar todos sus derechos en el ejercicio de su capacidad jurídica». Así lo afirma Alba Postigo Marín, referente social de la Fundación Futudis en Soria.

El trabajo pone el foco en la inclusión social, en la inserción laboral y en la garantía de derechos. Las personas con la que trabaja tienen a partir de los 18 años. «Trabajamos con personas de todos los perfiles. En Soria hay a partir de 30 años y hasta los 85, tanto hombres como mujeres, en número similar aunque quizá haya más varones», explica Postigo. La fundación hace seguimientos personales y acude una vez al mes a visitar a todas las personas a las que apoya. Cuestiones administrativas, necesidades de compras o de otra índole «se hacen en coordinación con los centros», comenta la responsable de la fundación en Soria en alusión en este caso a Asamis.

«Trabajamos de tú a tú con las personas en casi todos los ámbitos de su vida, sobre todo en el ámbito económico, patrimonial, jurídico, y temas de salud. Luego hay personas mucho más independientes, autónomas, como es el caso de Elvira, que en su vida diaria ella es quien decide».

El caso de Elvira no es usual. Lo más frecuente son los casos con grandes necesidades de apoyo, «y ahí estamos más, junto con ellos o junto con sus traductores de vida de los centros, apoyándoles en lo que necesitan». La relación de los centros en que residen las personas curateladas es permanente. «La coordinación es buena, estamos en contacto siempre por email o vía telefónica para absolutamente todo. Y muy bien. Al final, nosotros somos los referentes de estas personas. Al igual que ellos tienen que contactar con padres o madres de otras personas que no están curateladas, contactan con nosotros al ser sus referentes sociales».