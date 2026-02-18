Condenado en Soria a una multa de 1.200 euros por tomarse la justicia por su cuenta para cobrar una factura

Publicado por Milagros Hervada Soria Creado: Actualizado:

La Audiencia Provincial de Soria condena a una multa de 1.208 euros -cinco meses a razón de ocho euros al día- y costas judiciales al acusado de tomarse la justicia por su cuenta para cobrar una factura. La sentencia responde al veredicto emitido por un jurado popular tras el juicio celebrado el pasado 4 de febrero.

El fallo de la magistrada contempla únicamente uno de los dos delitos que atribuía al encausado la acusación particular, el de realización arbitraria del propio derecho, que también reclamaba el Ministerio Fiscal. Le absuelve por tanto del segundo delito solicitado por el denunciante, el de amenazas condicionales, que elevaba la pena reclamada a entre uno y cinco años de prisión.

Según pudo saber este periódico de fuentes judiciales, ante esta sentencia cabe recurso.

El jurado popular consideró en su veredicto que el acusado es culpable de hacer valer su derecho atemorizando al denunciante en lugar de acudir a la ley para cobrar una factura que no se le abonó. Así lo indicó la portavoz del grupo, cinco hombres y seis mujeres, durante la lectura del veredicto en la sala de la Audiencia Provincial de Soria el pasado 6 de febrero.

El jurado vio probado que el acusado estuvo esperando al denunciante en la sede de su trabajo en Almazán desde las 6.00 a las 7.30 horas, y que al salir de ahí le siguió con el coche hasta Soria, donde le paró para requerir la deuda con ánimo intimidatorio: “Por gente cómo tú se ha suicidado mi padre”. Del mismo modo, que la empresa decidió efectuar el pago ante las posibles consecuencias que podrían recaer en el denunciante.

Como hechos favorables, señaló el jurado popular que el encausado carecía de antecedentes en el momento de los hechos, y que presentaba trastorno por déficit de atención e hiperactividad, lo que habría afectado notablemente en sus capacidades intelectuales y volitivas.