La Aemet espera en Soria cinco días sin lluvia desde este jueves

'Siempre que llueve se para' y parece que el refrán va a cumplirse en Soria en los próximos días. El pronóstico del tiempo de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para la provincia augura cinco días sin lluvias comenzando este jueves y hasta el lunes 23 de febrero. El martes aparece ya algún viso de agua, pero en porcentaje muy escaso.

De hecho se esperan nubes y claros con algunos momentos de pleno sol, algo que se ha echado de menos desde hace un par de semana en Soria. La otra cara de la moneda son las temperaturas máximas bastante altas para un febrero en Soria, con máximas de hasta 18, 19 ó 20 grados en determinadas localidades. Una subida que puede afectar a las reservas de nieve en las cumbres haciendo que los ríos tributarios del Duero vuelvan a coger fuerza.

Tras una tarde de miércoles lluviosa, para este jueves se espera una jornada seca. Apenas de madrugada puede caer algo en puntos como Vinuesa o Berlanga de Duero, al oeste, pero remitiendo a lo largo del día. En esas horas nocturnas la cota de nieve estará a 1.000 metros pero no se llegan a activar avisos. En la capital, ni eso. Día fresco, sin heladas fuertes y con máximas por debajo de los 10 grados y ratos de sol. El viento se calmará desde mediodía.

Para el viernes, 0% de probabilidad de precipitación en toda la provincia y apuntes de la Aemet como "nubes altas" o "poco nuboso" sobre un símbolo de sol radiante. Algún grado menos de madrugada dejará heladas y dos o tres más a mediodía brindarán una jornada típica de invierno soriano.

Panorama parecido el sábado para dar la bienvenida al fin de semana. Heladas suaves de madrugada, sol con alguna nube puntual y, eso sí, una gran subida de temperaturas. Para la capital, Almazán o Medinaceli 17 grados, 16 para Ólvega o San Esteban de Gormaz... Máximas ya primaverales que puede dejar deshielo y por tanto afectar a localidades como Duruelo de la Sierra, Covaleda o Salduero, con el Duero aún sin regular.

El domingo las cifras suben incluso más, a 19 grados, y con el cielo mayormente soleado. De nuevo una jornada para estar atentos a los cauces de los ríos tributarios y a la evolución de las aportaciones a Cuerda del Pozo, aunque en este caso sin sumar precipitaciones. El lunes 23 se esperan incluso 20 grados en localidades como Soria capital, lo que unido a un sol radiante dejará una jornada primaveral al menos en cuanto a sensaciones.

Para el martes la previsión del tiempo de la Aemet en Soria vuelve a contemplar probabilidades de precipitaciones, aunque en porcentajes muy bajos. Las temperaturas máximas bajarán unos dos grados pero aún en valores templados y las mínimas se situarán sobre cero en la mayor parte de la provincia.

En definitiva, parece que el sol vuelve a asomar sobre la provincia de Soria para quedarse aunque en varias jornadas conviva con algún episodio puntual de nubosidad. Tras los recientes episodios de avenidas, crecidas, inundaciones y riadas parece que ya no toca mirar al cielo, aunque sí a las cumbres por lo que pueda 'regalarse' con unas temperaturas primaverales.