El depósito de orgánicos en Soria será con una tarjeta sin datos personales

Publicado por José Sosa Soria Creado: Actualizado:

En cuestión de meses, y salvo accidente, antes de final de año, la provincia de Soria dará un paso más en el ámbito del reciclaje con la posibilidad de afrontar el tratamiento de los residuos orgánicos. La obra de ampliación del CTR, que pilota Somacyl, ya está adjudicada y tanto el Ayuntamiento de la capital como la Diputación trabajan de cara al despliegue del contenedor marrón. En el caso de la capital, la concejala de Servicios Locales, Ana Alegre, explicó que esos nuevos depósitos se abrirán solo mediante una tarjeta que recibirán los vecinos y que no tendrá ningún tipo de dato personal. La Diputación, por su parte, iniciará una prueba piloto con Ágreda y Golmayo para luego extender la red de forma progresiva.

Fue a principios del pasado mes de diciembre cuando se hizo oficial la adjudicación de las obras de la adaptación del Centro de Tratamientos de Residuos (CTR) de Golmayo para abordar los restos orgánicos. Un proyecto tutelado por la Junta a través de Somacyl y que cuenta con financiación europea. El contrato se adjudicó a Vilor Infraestructuras, S.L. – Martín Holgado Obra Civil, S.L. por un importe de 3.088.979,96 euros y un plazo de ejecución de cinco meses.

Las obras aún en fase preliminar tienen el horizonte de finalización en torno al mes de agosto, por lo que la previsión actual es que la utilización efectiva de las nuevas instalaciones llegue de cara al último trimestre del año. Esos son los plazos que manejan tanto la Diputación como el Ayuntamiento de Soria para implementar la adaptación de sus propios servicios de recogida de residuos incluyendo la fracción orgánica.

La concejala de Servicios Locales del Ayuntamiento de Soria, Ana Alegre, explicó que el Consistorio dispone de una ayuda europea de algo más de 700.000 euros que servirán para la compra de los nuevos contenedores, la puesta en marcha del sistema y las preceptivas campañas de difusión y concienciación. Una de las principales acciones será la compra de contenedores, distinguidos con el color marrón, que se sumarán a las ‘islas’ que ya están repartidas por las diferentes calles de la ciudad. La previsión es que Soria necesitará unos 270 contenedores.

Una de las particularidades de la recogida de residuos orgánicos que es la entrada de cualquier otro residuo «impropio» prácticamente inutiliza la recogida. Por ejemplo, si en el contenedor de vidrio entra un plástico es fácil de detectar y separar. En el orgánico el funcionamiento es diferente y la entrada de otro tipo de residuos «estropea todo», según destacó Alegre. Esta situación ‘obliga’ a tomar medidas para tratar de lograr un mejor reciclaje de este tipo de recursos. En el caso de Soria se apuesta por que los contenedores sólo se puedan abrir a través de una tarjeta que recibirán los ciudadanos. La propuesta, que el Ayuntamiento ha estudiado durante varios meses, contempla que esas tarjeta no tengan ningún tipo de dato personal y que se puedan adaptar a pequeños formatos para que, por ejemplo, se pueda llevar en el llavero como las que se utilizan en supermercados.

Desde el Ayuntamiento confían en el que buen hacer de los sorianos en materia de reciclaje se extienda también al orgánico aunque requiera de mayor ‘preocupación’ ya que, por ejemplo, los vecinos tendrán que acordarse de su tarjeta siempre que quieren depositar sus residuos. Alegre insistió en que esa tarjeta «no irá asociada a ningún dato personal».

La concejala explicó que la introducción del servicio de recogida de orgánicos, ya prevista en el contrato de basuras, se añadirá cuando pueda ser efectiva a través de un pequeño modificado. De la misma manera, los técnicos también debe aclarar si la compra de los contenedores se hará a través de la empresa adjudicataria o debe ser el propio Ayuntamiento quien haga la contratación. Son aspectos que se irán definiendo de forma «paralela» al avance de las obras del CTR y siempre con la vista puesta en el cuarto trimestre del año.

De la misma forma, cuando se acerque el momento el Ayuntamiento pondrá en marcha un plan de comunicación y concienciación. Aunque hay aspectos por definir, prevé instalar una carpa en una zona céntrica que pueda ofrecer información y facilitar la tarjeta –que también podrá recogerse en el Ayuntamiento–. También se contempla el reparto de pequeños cubos para el reciclaje de orgánico y otro tipo de acciones de difusión.

La implementación del servicio de recogida de residuos orgánicos no solo beneficia a la capital, sino que abarca a toda la provincia. La Diputación provincial, según confirmó el diputado Iván Andrés, también acumula meses de trabajo en la puesta en marcha del servicio con la previsión de que se extienda de una forma progresiva, dado la complejidad del mismo. En este caso, también se servirá al actual contrato para la recogida de residuos. En este sentido, Iván Andrés avanzó que la intención es iniciar un «prueba piloto» en los municipios de Ágreda y Golmayo. En estos municipios se servirán para ir calibrando cuestiones como el número de contenedores o la frecuencia del servicio de cara a que posteriormente se extienda en el resto de la provincia.

Mejoras

El proyecto de adaptación contempla las actuaciones necesarias en el CTR para permitir el tratamiento específico de la fracción biorresiduos urbanos recogidos selectivamente en la provincia de Soria para la obtención de compost. Los trabajos se realizarán en la actual nave de maduración afino, donde se incluirá una nueva línea de recepción y clasificación de la FORS y el nuevo afino para el compost. Las mejoras que implementar proporcionarán una mayor eficiencia en la operación de la planta, aumentando el grado de recuperación de materiales valorizables y la adaptación de los procesos biológicos que se están llevando a cabo en la actualidad, incorporando las últimas tecnologías disponibles.

«Estas actuaciones permitirán producir un compost de alta calidad y reducir la cantidad de residuos enviada a vertedero desde las nuevas líneas de clasificación y afino proyectadas», según informaron desde la Junta cuando se adjudicó el contrato de adaptación.