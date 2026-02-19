El PP de Soria exige la comparecencia de la presidenta de la CHD en el Senado y pide explicaciones tras las inundaciones

La presidenta de la Confederación Hidrográfica del Duero, María Jesús Lafuente ,conversa con representantes de la comunidad de regantes de Ines y Eza, tras las inundaciones del Duero en Soria.Ical

Los tres senadores del Partido Popular de Soria han anunciado que han presentado una petición formal reclamando la comparecencia de la presidenta de la Confederación Hidrográfica del Duero, la socialista soriana María Jesús Lafuente Molinero, en la comisión de Transición Ecológica de la Cámara Alta.

El senador soriano José Manuel Hernando ha señalado que la comparecencia se pide “a fin de que informe acerca de las actuaciones desarrolladas por el organismo de cuenca, durante la semana que discurre entre los días 9 y 15 de febrero de 2026 -y días previos- en la cabecera del río Duero y en el embalse de la Cuerda del Pozo (Soria), ante las especiales condiciones hidrológicas que durante ese período tuvieron lugar en el territorio de la cuenca soriana del Duero a causa de los fenómenos meteorológicos que afectaron a la Península Ibérica y que se materializaron en intensas avenidas e inundaciones”.

Los senadores sorianos han querido poner en marcha todos los mecanismos parlamentarios precisos para averiguar las auténticas circunstancias en que se tomaron decisiones por la Confederación del Duero, particularmente las referidas al llenado y a los desembalses extraordinarios en el pantano de la Cuerda del Pozo, que han generado inundaciones a lo largo de todo el territorio de la cuenca del Duero. A la petición de comparecencia se suman las baterías de preguntas parlamentarias planteadas por el diputado nacional Tomás Cabezón y por los propios senadores.

En opinión de los populares "existen indicios suficientes para sospechar, cuando menos, de la falta de diligencia de la presidenta de la Confederación, cuyas decisiones fueron erradas o tardías, con las consecuencias que muchos municipios han sufrido en forma de avenidas e inundaciones nunca vistas, que han provocado daños de consideración y han interrumpido la vida ordinaria en dichas localidades", apuntan en una nota de prensa.

Por todo ello, "Lafuente tendrá que ofrecer datos ciertos acerca de las condiciones hidrológicas reales, de las cantidades desembalsadas, de las fechas en que se decidieron, de las previsiones que tenía la Confederación a su disposición y de las decisiones adoptadas por el gestor de la Cuenca del Duero, así como explicar los motivos por los cuales los alcaldes de los municipios más afectados (desde Garray hasta Langa de Duero, pasando, entre otros por San Esteban de Gormaz) no fueron debidamente informados de las avenidas provocadas por el desembalse masivo con el tiempo suficiente para paliar anticipadamente los daños que acabaron sufriendo".

Los senadores del Partido Popular de Soria consideran que "gran parte de los daños ocasionados por las inundaciones podrían haberse evitado o reducido si la Confederación hubiese actuado a tiempo, a la vista de las previsiones meteorológicas en lugar de iniciar los desembalses extraordinarios cuando no existía margen de almacenamiento en el pantano".