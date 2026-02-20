Acrobacia musical en la Audiencia de Soria

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Mahmud y no solo Mahmudf fue la apuesta este jueves de la programación de invierno del Ayuntamiento de Soria, a cargo de Platea Programa Estatal de Artes Escénicas.

Con un elenco formado por Thomas King (actor), Betiza Bismark (actriz/cantante), Elvis Kyengo Kakiti (artista de circo), Colins Ouna Opiyo (artista de circo), Joel Bwana Anabaka (artista de circo), bajo la dirección de Zenaida Alcalde y textos de Silvia Albert Sopale, se narra una historia real a través de la palabra, la acrobacia y las canciones en directo. Un joven senegalés que parte de su ciudad natal en busca de trabajo en el país vecino, donde estalla una guerra civil. Lo que iba a ser un trayecto relativamente sencillo se convierte en una pesadilla por las consecuencias del colonialismo, por la falta de vías legales para una movilidad segura debido a la financiación europea a países como Níger y Marruecos para el control del movimiento migratorio, por la explotación laboral y el racismo.

La compañía madrileña Puntocero Company reunió un talentoso equipo multidisciplinar, bajo la dirección de Zenaida Alcalde, para llevar a escena la versión del libro Partir para contar, de Mahmud Traoré y Bruno le Dantec, donde se relata el viaje de Traoré hasta su residencia actual en España.

La obra es una función que no solo emocionó, sino que también interpeló al público sobre las realidades invisibles que habitan a nuestro lado. Más allá de la crónica personal, Mahmud y no solo Mahmud aborda cuestiones fundamentales como el legado del colonialismo, las consecuencias de las políticas migratorias europeas y el racismo estructural que atraviesa las experiencias de muchas personas migrantes en su tránsito hacia Europa.