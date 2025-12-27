Las imágenes de cómo la Bella Durmiente despierta la Navidad en el Palacio de la Audiencia

Lleno absoluto en el Palacio de la Audiencia con todas las entradas vendidas.MonteseguroFoto

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La Bella Durmiente, el musical de tus recuerdos, con lleno absoluto en el Palacio de la Audiencia y con todas las entradas vendidas, protagonizó uno de los espectáculos infantiles más esperados de la programación navideña del Ayuntamiento de Soria. De Trencadis Produccions, el espectáculo entusiasmó a los más pequeños.

La protagonista de la historia pensaba que las batallitas de la abuela siempre estarían ahí. Que le podría volver a preguntar, mil veces, la receta de la tarta de manzana, las fechas de los cumpleaños de los primos o los detalles del día que conoció al abuelo. Pero la llegada de un diagnóstico inesperado hará tambalear los cimientos de la memoria de la abuela y, con ellos, la necesidad de la nieta de saber más sobre el pasado de la familia. Y aquí radica la historia cantada este viernes en la Audiencia con varios interrogantes. ¿Cómo se conocieron el abuelo y la abuela? ¿Por qué era tan importante para ellos el cuento de La Bella Durmiente?

En definitiva, con esta nueva propuesta, Trencadis ofreció un paseo por el tiempo que nos descubre la importancia del cuento de La Bella Durmiente en las vidas de los protagonistas de la historia.

Los niño que asistieron a la función pudieron reconocer a sus personajes preferidos de la historia: el rey, la reina, la princesa Aurora, las hadas del bosque, el príncipe Alberto o la malvada Maléfica. El cuento de siempre, que se convertirá en el pretexto para establecer esa conexión intergeneracional que constituye la base de esta propuesta, con fantasía, ritmo y los grandes números musicales.