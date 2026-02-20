El PP compromete una red empresarial en torno al ATI, nuevas empresas al PEMA y grados universitarios

Publicado por Víctor F. Moreno Soria Creado: Actualizado:

El PP promete con vistas a las elecciones autonómicas del 15-M impulsar el Aeroparque Tecnológico Industrial (ATI) en el aeródromo de Garray, con una red empresarial; nuevas empresas en el Parque Empresarial del Medio Ambiente (PEMA); nuevos grados universitarios ligados a la Informática y a la IA y a los estudios de Educación Física; 300 nuevas viviendas y una gran estructura provincial para paliar las catástrofes naturales.

La cabeza de lista por la provincia y el número 2, Rocío Lucas y José Damián Ferrero, acompañados por el presidente del PP de Soria, Benito Serrano, han desgranado este viernes en la sede de la calle Almazán las promesas electorales del partido, a partir del anuncio esta misma semana de las "1.000 medidas" del presidente popular de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, para colocar a la Comunidad entre "las tres mejores" regiones del país para vivir.

Lucas ha propugnado una provincia de "posibilidades y futuro para jóvenes y mayores" y un "compromiso firme con la provincia y sus ciudadanos, un programa de gobierno que aporte claridad" porque "no vendemos relatos y creemos en una política para solucionar problemas, no vendemos humo como otros".

La cabeza de lista del PP ha recordado centrándose en Soria que uno de los compromisos es "una bajada de impuestos" para los ciudadanos mejorando los servicios públicos y una deducción del IRPF en el tramo autonómico que, según ha señalado, afectará a 55.000 sorianos. Del mismo modo, unos 8.000 autónomos, siempre según Lucas, recibirían 300 euros para "compensar la subida de cuotas del Gobierno".

En materia de vivienda, el PP anuncia la construcción de 300 pisos que se unirían a las 288 de esta legislatura, y en educación, la primera matrícula gratuita en el primer curso universitario para los empadronados en Castilla y León, repercutiría en 500 jóvenes sorianos si deciden continuar sus estudios en la Comunidad.

En sanidad, la conclusión del Hospital Universitario de Santa Bárbara y "apostar por el Mirón". En conectividad, "pedir al Gobierno de España que llegue la conectividad a todo el territorio, y si no lo hace, que nos deje a nosotros hacerlo".

En el medio rural "apoyar a quienes quieren innovar" y la modernización de las explotaciones y regadíos, junto a una "PAC que afiance el liderazgo", además de proteger el patrimonio natural y el histórico y un fomento de la natalidad.

Por su parte, Serrano ha destacado que Mañueco estableció "una hoja de ruta en economía, vivienda, sanidad, servicios sociales e industria para "apoyar a nuestro jóvenes y un proyecto vital de vida" que dé también "estabilidad y oportunidades al mundo rural, un compromiso serio y detallado" en el que Soria "necesita propuestas adaptadas a su realidad de dispersión y envejecimiento".

A preguntas de los informadores, Lucas ha señalado que las obras del Hospital "están a punto de concluir", tras una inversión por fases de 74 millones de euros, y se ha referido al "alto grado de satisfacción" de los pacientes de Radioterapia.

En cuanto al Plan Soria, ha recalcado que le quedan dos años de permanencia, 2026 y 2027, pero que el programa es "ir más allá del Plan Soria".

También se ha referido al puente de San Esteban, del que ha reclamado una solución. Serrano ha abundado en que "los técnicos de carreteras ya tienen una ubicación para la variante, a la altura de la fábrica de baterías" y que "no nos lo dejaron ver pero está hecho, y ahora es imperativo hacerlo".