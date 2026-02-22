La plaza de Valdelavilla fue el epicentro de los programas donde, durante varios días, solo se permitía hablar inglés.Valdelavilla.es

Mientras muchos pueblos luchan por no desaparecer, uno de ellos decidió reinventarse a lo grande. En pleno corazón de la provincia de Soria, existe un lugar donde durante años el castellano quedó relegado a un segundo plano. Allí, para comprar el pan, pedir indicaciones o participar en una reunión, había que hacerlo en inglés: Valdelavilla (escenario de la serie 'El Pueblo').

Valdelavilla, el pueblo de Soria donde el inglés fue idioma "oficial"

Valdelavilla estuvo abandonado durante décadas. Como tantos otros enclaves rurales, sufrió el éxodo masivo hacia las ciudades en los años sesenta y setenta. Casas de piedra cerradas, calles en silencio... Pero lo que parecía el final fue, en realidad, un punto de partida.

A partir de 2001, ya rehabilitado, Valdelavilla comenzó a utilizarse como sede del proyecto de inmersión lingüística "Pueblo Inglés", impulsado por el entorno empresarial del profesor Richard Vaughan, pionero en la enseñanza intensiva del inglés en España.

Las calles en pendiente de Valdelavilla acogieron durante años a participantes de programas de inmersión lingüística.Valdelavilla.es

El pequeño pueblo soriano se convirtió así en uno de los primeros escenarios del llamado "English Village" en nuestro país, un campamento de inmersión total donde durante varios días solo se podía hablar inglés. Y cuando hablamos de inmersión, hablamos de algo radical: durante la estancia, el inglés era el único idioma permitido para los participantes de los programas.

Si querías hablar inglés con soltura, eliminaba la posibilidad de refugiarte en tu lengua materna. Así, durante varios días, adultos y jóvenes convivían en un entorno rural donde cada interacción, cada dinámica y cada conversación se desarrollaba exclusivamente en inglés.

El resultado fue tan eficaz que el pueblo se convirtió en referencia nacional. Empresas del IBEX, opositores, directivos y universitarios pasaron por sus calles empedradas para enfrentarse a una experiencia que combinaba presión lingüística y aislamiento estratégico. Una especie de reality educativo sin cámaras.

El aislamiento natural del entorno soriano fue clave para el modelo de inmersión total en inglés que hizo famoso a Valdelavilla.Valdelavilla.es

El verdadero motivo por el que Valdelavilla apostó por el inglés como lengua única

El modelo de Valdelavilla partía de una evidencia incómoda: en España estudiamos inglés durante años, pero lo hablamos poco y mal. El problema no era la gramática, era el miedo. Y el miedo se combate con práctica forzada. Al eliminar el castellano como opción, el cerebro no tiene escapatoria. Se ve obligado a reaccionar. A improvisar. A equivocarse. Y, en ese proceso, a aprender. Lo que en la ciudad sería una actividad puntual de dos horas semanales, en Valdelavilla se convertía en una experiencia 24/7.

Además, la desconexión física favorece la concentración mental. Sin distracciones urbanas, sin la tentación de cambiar de idioma en la cafetería de la esquina, el aprendizaje se aceleraba. Lo que muchos consideraron una extravagancia rural era, en realidad, una aplicación práctica de algo muy sencillo: el contexto moldea la conducta.

Este pueblo pasó de estar deshabitado a convertirse en un espacio activo gracias a una propuesta diferencial. Sin embargo, conviene matizar la leyenda. Valdelavilla nunca cambió oficialmente de idioma ni dejó de ser un pueblo español en términos legales. La obligatoriedad del inglés estaba vinculada a los programas de inmersión, no a una norma administrativa permanente. Terminada la estancia, el "veto" al castellano desaparecía.

Con el paso de los años, el modelo también ha evolucionado. El complejo ya no mantiene aquella imagen casi mítica de pueblo donde no se podía pronunciar una palabra en español en ningún momento y el modelo de inmersión en inglés ya no funciona como antes.

Actualmente, gracias a la serie de televisión 'El Pueblo', Valdelavilla ganó enorme visibilidad lo que ha reforzado su uso turístico y se presenta como un destino rural con alojamientos y servicios para visitantes interesados tanto en turismo como en la historia de la serie.

Eso no resta valor a lo que ocurrió allí. Durante más de una década, Valdelavilla fue el escenario de uno de los experimentos pedagógicos más singulares de la España rural. Hoy, sin embargo, el modelo se desarrolla en otros enclaves del país, como Salamanca o Alicante.