La Fundación Antonio Machado recuerda al poeta en su aniversario

Antonio Machado y la ciudad de Soria escenifican estos días su unión eterna con motivo de los diferentes actos que se están llevando a cabo esta semana para conmemorar el 87 aniversario del fallecimiento del poeta. Ayer fue la Fundación Antonio Machado la que recordó la figura del escritos con un acto institucional y una ofrenda floral en el busto del poeta. Hoy la red de ciudades machadiana visitará la tumba de Machado en Colliure mientras ‘su’ instituto celebra una lectura de versos y una visita a la tumba de Leonor.

El salón rojo del Instituto Antonio Machado acogió el primero acto dentro del programa organizado por la Fundación y el centro educativo contó con la participación de todas las instituciones. Esther Vallejo fue la encargada de ofrecer la conferencia La tierra de Alvargonzález y además se presentó un libro del mismo nombres editado por Librería Las Heras. Al término se llevó a cabo el homenaje poético musical en el busto de Machado en un acto presidido por el vicepresidente de la Fundación, Miguel Ángel de Miguel Casas.

Por otra parte, la Red de Ciudades Machadianas, compuesta por las ciudades de Sevilla, Madrid, Soria, Baeza, Segovia, Rocafort, Barcelona y Collioure, y de la que también forma parte como no socio, la Academia de Historia Fernán González de Burgos, celebrará su Asamblea General Ordinaria este 22 de febrero a las 6 de la tarde en Collioure, ciudad que ostentará la presidencia para todo el año 2026.

La concejala Gloria Gonzalo y Eduardo Muro, secretario de la Red, asistirán a los actos que siguen poniendo el acento en la universalidad del autor de Campos de Castilla. La ciudad, además, ha conseguido que Machado sea uno de sus grandes referentes reforzando este protagonismo durante todo el año 2025 tanto en la vertiente cultural como turística.