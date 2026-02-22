Soriabaila celebra su sexto aniversario

Publicado por
La asociación
ha celebrado su Soriabaila sexto aniversario. El colectivo llevó a cabo el sábado una jornada de convivencia y baile social en un céntrico hotel de la capital. "Consolidada como el corazón del baile en Soria", la agrupación comenzó como un pequeño grupo de entusiastas del baile y ha crecido hasta pasar de los 200 socios. La reunión contó con la presencia de bailadores procedentes de Logroño, Calatayud y Aranda de Duero, además de Soria.
La asociación se reunió en un céntrico hotel de la capital soriana. MONTESEGUROFOTO
Corazón del baile
