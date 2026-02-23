Soria abocada a quedarse sin tren otros seis meses más por las obras de la autopista ferroviaria

El 1 de abril de 2025 fue la fecha en la que el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) decidió el corte de la línea de tren Soria-Torralba como consecuencia de las obras de la autopista ferroviaria Algeciras-Zaragoza. Teóricamente, el restablecimiento de la conexión ferroviaria para la provincia se iba a producir para finales de 2025, aunque se amplió tres meses más por los trabajos de la autopista.

Marzo era el nuevo plazo marcado por Adif pero las cosas han cambiado y la obra de la vía convencional entre Zaragoza y Madrid se retrasa otra vez y no habrá trenes hasta otoño, según informó Heraldo de Aragón. Fuentes de Adif han confirmado a Heraldo Diario de Soria que en principio también afectará a la línea de tren Soria-Torralba y que los trabajos de la autopista ferroviaria 'arrastran' al tramo soriano que se quedará seis meses más sin tren. Es decir, que hasta otoño habrá que seguir cogiendo el autobús para aquellos usuarios que decidan contratar los servicios de Renfe.

La adaptación de la línea al tráfico de convoyes cargados con semirremolques obligó a cortar el tráfico en abril de 2025 y ahora se demorará medio año más. Se debe actuar en 26 túneles y 40 pasos superiores, informó el rotativo aragonés.

Precisamente, el diputado del PP por Soria, Tomás Cabezón, ha analizado esta circunstancia en la rueda de prensa de este lunes en la sede del partido de la calle Almazán. Cabezón, que ha comparecido acompañado de la cabeza de lista del partido en la provincia a las elecciones autonómicas, Rocío Lucas, ha dado por hecho que se producirá este nueve cierre de la vía debido a los trabajos en la autopista ferroviaria.

"Esto va a suponer seis meses más de obras y Soria se va a quedar sin conexión ferroviaria durante ese tiempo", ha subrayado. El parlamentario nacional ha criticado que el Gobierno "no haya planificado la electrificación" de la línea Soria-Torralba, y ha recordado el compromiso del número dos de Óscar Puente en el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano, sobre que se iba a electrificar la línea soriana. "Vamos a estar seis meses más sin tren y luego la volveremos a cerrar otra vez cuando se vaya a electrificar la vía".

También ha recordado que el secretario regional de los socialistas de Castilla y León, Carlos Martínez, y alcalde de Soria, Carlos Martínez Mínguez, creó en 2018 la plataforma para la reapertura de la línea Soria-Castejón, "y ya no sabemos nada más de aquello. No se ha convocado y no conocemos tampoco el resultado del segundo estudio de viabilidad de la línea".

Cabezón también ha reclamado un mayor número de frecuencias en la línea de Soria-Madrid y un "servicio competitivo" porque "son tres meses de viaje mientras en coche llegas en dos horas y cuarto".