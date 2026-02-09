Publicado por José Sosa Soria Creado: Actualizado:

A mediados del mes de noviembre de 2022 la entonces presidenta de Adif y Adif AV, María Luisa Domínguez presento en Soria la próxima renovación de la estación de El Cañuelo. Una obra que movilizará entre 4 y 5 millones de euros y que ‘completaría’, a expensas de la electrificación, la renovación de la línea en la que se ha invertido más de 80 millones. En febrero de 2026, con el proyecto ya redactado, aún se desconocen los datos definitivos y el momento en el que Adif iniciará las obras.

En estos más de tres años es verdad que el proyecto ha ido dando diferentes pasos. El primero, un año después de la presentación, en noviembre de 2023, fue la adjudicación de la redacción del proyecto y posterior dirección de obras. La firma Peyco y Velber por casi 30.000 euros fueron los elegidos. Inicialmente, se informó de un plazo de unos 14 meses para la redacción del proyecto y otro de unos 12 para la ejecución de las obras. Los 14 meses se cumplieron al inicio de 2025 y desde ese momento se han conocido algunos detalles, pero sin confirmar oficialmente la licitación de las obras.

Cuando estaba a punto de cumplirse el plazo el propio alcalde de Soria, Carlos Martínez, desveló que se habían solicitado algunos ‘ajustes’ al proyecto como la suma de medio centenar de plazas de aparcamiento. También avanzó que las obras serían compatibles con el servicio ferroviario.

A mediados del año pasado, en julio, el propio Adif informó que el proyecto ya estaba en fase de «supervisión». «El proyecto de construcción de la remodelación de la estación de Soria se encuentra en fase de supervisión, habiendo concluido el pasado 24 de junio el periodo de Información Pública de Necesidad de Ocupación», explicaban añadiendo que «una vez aprobado el proyecto, se definirán plazos e inversiones para las obras».

A finales del mes de julio se daba un paso más cuando Patrimonio daba el visto bueno al proyecto. A través de la comisión territorial se desvelaban nuevos aspectos del proyecto. Será una «rehabilitación integral» del complejo centrada en los edificios de uso ferroviario y el frente de la parcela hacia la N-111. «La actuación incluye mejoras arquitectónicas, funcionales y de accesibilidad, además de la reorganización de las vías», según se explicó.

El concepto general que guía el proyecto, tal y como se informó en la presentación del mismo hace un par de años, es «la recuperación de la memoria arquitectónica del edificio original de Gutiérrez Soto» que se complementa con «la mejora de sus espacios interiores y la reurbanización de la plaza». Entre otras actuaciones está previsto la eliminación de revocos para dejar vista la piedra original, la recuperación de terrazas eliminando añadidos, reconstrucción de la cubierta, la restauración de los arcos de medio punto, la apertura de huecos en planta superior, la renovación de carpinterías y la rehabilitación de las marquesinas.

Además, según la información trasladada por Patrimonio, se procederá a construir un nuevo edificio para el Servicio Itinerante de Circulación (SIC). Según explica ADIF el SIC son «equipos de personas que permiten abrir gabinetes de circulación adicionales cuando las necesidades del tráfico lo demandan». En los espacios anexos se contempla la ampliación del vestíbulo, independizar la cafetería con terraza y además tanto la estación como la cafetería tendrán «aseos accesibles». Por último destaca que «se reformará en su totalidad la planta primera para el nuevo uso de ‘hostel’ (albergue), con acceso independiente y ascensor».

Siete meses después, y a pesar de la insistencia de este medio, desde Adif no han informado de más novedades sobre los avances en el proyecto más allá del ya referido estado de ‘supervisión’. En la declaración de red que publica ADIF se indica que con respecto a este proyecto es que tanto para 2025 como para 2026 la calificación es de «redacción de proyecto». En este documento Adif avanza las previsiones de obra y de avances en los diferentes proyecto por lo que la situación no es muy halagüeña. No obstante, cabe decir que es un documento orientativo y que se actualiza cada cierto tiempo, por lo que en la próxima actualización esa calificación podría varias y contemplar ya el inicio de las obras.