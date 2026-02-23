El PP dice que la capacidad eléctrica es "un freno" a las inversiones de Soria y exige una solución al "colapso"

Publicado por Víctor F. Moreno Soria Creado: Actualizado:

El PP exige una solución al "colapso" de la capacidad de energía eléctrica en la provincia, la conectividad de todo el territorio provincial mediante fibra óptica y unas infraestructuras ferroviarias y de alta capacidad por carretera que den los pasos oportunos para las conexiones. Estos temas han abordado este lunes el diputado nacional del PP de Soria, Tomás Cabezón, y la cabeza de lista a las elecciones autonómicas, Rocío Lucas, en la sede del partido en la calle Almazán.

Cabezón ha anunciado la presentación de tres Proposiciones No de Ley (PNLs) en el Congreso de los Diputados referentes a la conectividad digital, dotar de mayor potencia a la red eléctrica y las infraestructuras y ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de ser "un especialista en propaganda" y de "poca ejecución".

Sobre la red eléctrica, el parlamentario nacional ha señalado que "es un freno para Soria la falta de capacidad" con "nudos colapsados" que ya han suscitado las quejas de los empresarios. "No hay más empresas porque no hay capacidad eléctrica; se ha alcanzado el máximo de la capacidad y ahora mismo las empresas se enfrentan a un muro. Soria es gran generadora de energía pero se va a otros territorios", ha subrayado. "Soria sufre un bloqueo energético que se debe resolver" y a animado al candidato socialista Carlos Martínez a "desbloquear esto".

Respecto a la conectividad digital, ha recordado "las fotos de Virginia Barcones cuando lanzó el Único 1, 2 y 3 con un listado de los municipios sorianos que iban a tener fibra óptica, pero la realidad es que las empresas han renunciado a las instalaciones" y se ha preguntado "a cuántos municipios se les ha instalado la fibra".

En este punto, ha criticado al subdelegado del Gobierno, Miguel Latorre, por sus declaraciones sobre que la conexión se realizara por satélite, y ha invitado a que "diga esto a otros territorios". Ha reprochado también que "no se haya hecho seguimiento de estas subvenciones" y no se haya puesto una solución a las renuncias de las empresas. Ha puesto como ejemplo lo que está sucediendo en Tierras Altas.

En cuanto a las infraestructuras, ha hablado de "proyectos bloqueados" de Los Rábanos a La Mallona y de Los Rábanos a Fuensaúco, conexiones de la A-11 y la A-15.

Por su parte, Rocío Lucas ha subrayado que "no hay futuro sin red eléctrica, sin conectividad y sin infraestructuras". "Lo normal son 100 megas y 5 G y "por mucho que se aporten servicios públicos sin la conectividad no hay nada qué hacer. En las localidades sin fibra óptica no se puede trabajar ni emprender y tampoco se puede ni llamar al 112 con garantías", ha manifestado.

La red eléctrica con potencia es "vital" para Lucas. "El 90 por ciento es energía renovable pero el 100% está saturado". Ha aseverado incluso que proyectos por valor de 15.000 millones de euros están bloqueados en la Comunidad por el "bloqueo" de la red eléctrica y ha afirmado: "Tierras Altas está colonizada por los molinos de viento pero no repercute en la provincia".

En cuanto a las últimas encuestas sobre el resultado electoral en la provincia, donde el CIS otorga dos escaños al PSOE, entre 1 y 2 al PP, y entre 0 y 1 a Soria Ya y PP, Lucas ha destacado el último sondeo de Sigma Dos. "Son contradictorios y será el 15M cuando se abran las urnas los que determinen la realidad", ha expresado, al punto que ha apuntado que "es inaudito que Carlos Martínez no deje la Alcaldía" de Soria. Cabezón ha dicho que el secretario del PSOECyL "ya va de perdedor" por sus declaraciones el fin de semana en las que señalaba que no se le ocurriera a Mañueco pedir la abstención al PSOE. "Esto significa que va a perder las elecciones, lo da por perdido".