Álvaro Palacios dará un dimensión nacional e internacional al Encuentro con las Viñas Viejas de Soria

La asociación Viñas Viejas de Soria celebrará este sábado, 28 de febrero, en el Mercado Municipal de Soria su octavo encuentro en la capital soriana, gracias a la colaboración del Ayuntamiento de la capital y con la presencia de 14 bodegas, que destacarán la importancia y el valor del terroir soriano de la Ribera del Duero.

Este año, además, contará con la presencia del reconocido enólogo Álvaro Palacios, que permitirá, como destacó durante la presentación el vicepresidente de la asociación, José Manuel Ligero, “acercar al público y a las bodegas la actualidad del mundo nacional e internacional”. Durante la presentación, la concejala Teresa Valdenebro ha destacado que el encuentro “no es solo una feria, sino una forma de entender el territorio y de recuperar la historia para construir futuro”. La edil subrayó el papel del mercado como motor de ciudad, un espacio que combina comercio de proximidad, cultura y actividad económica, reforzado además por los Cines Mercado y el futuro Centro de Artesanos en el tramo final de su ejecución.

Precisamente con Palacios se abrirá el evento a las once de la mañana en los Cines Mercado, participando en la mesa redonda inaugural sobre aquellos elementos en los que hay que apoyarse para elaborar grandes vinos, poniendo de manifiesto su trayectoria personal de apuesta por la tradición, el terruño y el trabajo manual en la vitivinicultura, que le ha llevado a elaborar grandes vinos y ser considerado unos de los mejores enólogos del mundo y contar con un gran prestigio internacional.

Ligero también enumeró las 14 bodegas que acudirán este año a la cita con la capital, que siguen teniendo como objetivo “acercarnos un año más al público de la ciudad de Soria”, con la idea de “darles a conocer las nuevas añadas y la evolución de las anteriores” en una fórmula que permite, no solo saborear los vinos y elaboraciones, sino también conocer de primera mano el trabajo de estos viticultores y bodegueros de la Ribera del Duero soriana que apuestan por viñedos centenarios en pequeñas parcelas y con la altitud y climatología como señas de identidad.

Tras la mesa redonda se abrirán los espacios de las 14 bodegas participantes para poder disfrutar de las catas, en dos horarios (de 12.00 a 15.00 y de 19.00 a 22.00 horas) y se tendrá la oportunidad de conocer el trabajo de estos viticultores y bodegueros que miman sus producciones logrando marcar un sello de autenticidad en cada botella, en la que se puede apreciar las cepas prefiloxéricas, la historia del terroir y el carácter que imprimen el frío y la altura de la Ribera del Duero soriana.

En esta cita estarán presentes las bodegas Agoris, Antídoto, Rudeles, Castillejo de Robledo, Dominio de Atauta. Dominio de Es, Galia Soriana, Lunas de Castromoro, La Quinta Vendimia, Los Imposibles, Pagos de Saro Niño, Taruguín., Terraesteban, y DO5Hispanobodegas, ,