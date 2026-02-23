La bodega de la Ribera del Duero con cata y visita a viñedos históricos y lagares declarados BIC

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La bodega Dominio de Atauta ha consolidado su oferta enoturística en el Valle de Atauta, en Soria, situado en la vertiente soriana de la Denominación de Origen Ribera del Duero. Desde el arranque de esta iniciativa en 2022, las visitas se han duplicado hasta alcanzar 650 personas durante el año pasado, según han informado desde la compañía. La iniciativa incluye visita a viñedos históricos y la posibilidad de contemplar un conjunto de bodegas y lagares declaradas Bien de Interés Cultural, BIC, en la citada población.

La propuesta se articula en torno a dos modalidades de visita diseñadas para grupos reducidos de entre 6 y 8 personas. Ambas experiencias operan de martes a domingo, incluyendo festivos, y están enfocadas en dar a conocer el territorio, los viñedos centenarios y la filosofía vitivinícola de la bodega.

La primera opción, denominada Experiencia Valle de Atauta, arranca en las instalaciones de la bodega con una presentación sobre las características del valle. Posteriormente, los participantes realizan un recorrido por algunas de las parcelas más singulares, entre ellas La Roza, un viñedo que cuenta con más de 165 años de historia.

El itinerario incluye una parada en el Mirador de Antiguas Bodegas, desde donde se puede observar El Plantío. Este conjunto está formado por 141 bodegas y 25 lagares excavados en roca caliza, edificados principalmente durante el siglo XIX. Existen referencias documentales que constatan la presencia de viñedo en la zona desde el año 1201. El Plantío es Bien de Interés Cultural, BIC, en la categoría de Conjunto Etnológico

La visita continúa en Punto Alto, un pequeño viñedo plantado en vaso que se encuentra a 1.050 metros sobre el nivel del mar. Las cepas en pie franco tienen aproximadamente 120 años y representan un ejemplo de viticultura extrema adaptada a las condiciones climáticas del valle.

Tras este punto, el recorrido lleva a los visitantes hasta La Roza, un viñedo de 2,29 hectáreas dividido en 19 parcelas. De ellas, tres parcelas con un total de 689 cepas destacan por su calidad excepcional. La experiencia finaliza en la bodega con la cata de cuatro vinos, que puede acompañarse con una selección de quesos manchegos gourmet de la Quesería 1605, perteneciente a Bodegas Terraselecta, grupo al que pertenece Dominio de Atauta.

La segunda alternativa, llamada Experiencia privada Parajes de Atauta, reproduce el mismo itinerario pero en exclusiva para cada grupo visitante. Esta modalidad concluye con la degustación de algunos de los vinos más representativos de la bodega: Albillo Mayor, Parada de Atauta, Dominio de Atauta, Valdegatiles y Llanos del Almendro.

Con estas propuestas, la bodega refuerza su estrategia de enoturismo centrada en la autenticidad del territorio, la preservación del viñedo histórico y una atención personalizada para cada visitante. El crecimiento sostenido de las visitas refleja el interés por conocer de primera mano el patrimonio vitivinícola de la zona y la combinación entre paisaje y vinos singulares que caracteriza al Valle de Atauta.