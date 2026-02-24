Somacyl eleva a casi 6 millones de euros la ampliación del PEMA en 70 hectáreas

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Creado: Actualizado:

Ya hay cifras concretas. La inversión para la ampliación del Parque Empresarial del Medio Ambiente (PEMA) en Garray se eleva a 5,9 millones aproximadamente. La Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León (Somacyl), que desarrolla esta área industrial, prevé aumentar el suelo industrial disponible en alrededor de 70,5 hectáreas en el sector II.

Para ello, comenzó a tramitar la adquisición de los terrenos oportunos y a realizar los trámites administrativos. Somacyl justifica esta inversión obedece a que el 85% del suelo industrial del PEMA ya está reservado por 12 empresas. Por tanto, dará paso a la modificación del Plan Regional para añadir una mayor superficie, como recoge Ical.

“Varias empresas están interesadas por las pocas parcelas que todavía hay y se ha decidido atender a la demanda prevista”, precisaron fuentes del Somacyl que actualmente desarrolla en Castilla y León 14 millones de metros cuadrados de suelo industrial público.

El suelo industrial más barato está en el PEMA, ya que el precio medio en el resto está entre los 20 y 25 euros el metro cuadrado y en este polígono de Garray se comercializa a 15 euros el metro cuadrado.

Las empresas interesadas en instalarse en esta área industrial están relacionadas con el sector de las renovables, la logística, la agroalimentación y la tecnología (centro de procesamiento de datos).

Respecto a la primera fase del PEMA, el Somacyl trasladó que las obras de urbanización se han ejecutado en su totalidad y solo resta dotar a la zona de la jardinería y remates relacionados con el acceso desde Tardesillas, obras que conllevarán una inversión de 900.000 euros y que se licitarán en febrero. Desde del Somacyl aseguraron que en el PEMA hay proyectos que ocupan mucho suelo industrial y se necesita ofertar parcelas grandes que es lo que demanda la industria.

Las obras en las cúpulas ya están también en vías de finalización. Tras el desembarco de Solarig la previsión es que antes de final de año esté completada la cafetería y el gimnasio y se activen tanto el auditorio como el Centro Superior de Formación del Profesorado.

Respecto a las Cúpulas de la Energía también ganan poco a poco actividad. Una de ellas está ocupada por la empresa Solarig, y actualmente el Somacyl trabaja en la finalización de las obras de la cúpula que albergará el auditorio y una de serie de servicios a empresas como la cafetería y el gimnasio.

Del mismo modo, trabaja en el equipamiento que albergará el Centro Superior del Profesorado de Castilla y León. Este equipamiento valorado en 600.000 euros tiene como objetivo dotar al edificio de un conjunto de espacios funcionales, innovadores y tecnológicamente avanzados, orientados a la formación y la innovación. El espacio cuenta con una superficie construida de 1.896,95 metros cuadrados y será ocupado por el Centro Superior de Formación del Profesorado (CSFP), perteneciente a la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León. El suministro e instalación cuenta con una serie de partidas referidas al sistema audiovisual y tecnológico, al equipamiento de mobiliario, a la infraestructura técnica y a otros elementos destacados.

Además, el Somacyl da casi por concluida la obra civil y define con las empresas el modelo del Centro de Formación para el Empleo, la iniciativa orientada hacia el ámbito de las renovables. Por otro lado, ha puesto transporte colectivo para aquellos trabajadores empleados en este sector industrial.

Suministro eléctrico

El PEMA tiene garantizada la energía eléctrica para el suelo disponible, gracias a su propia subestación eléctrica, pero en la provincia de Soria carece de energía en los nudos de distribución y cualquier demanda de energía importante tiene graves problemas de ser atendida.

Por ello, el Somacyl pidió al Gobierno que el Plan de Transporte contemple el aumento de la capacidad de transformación de la subestación de Almazán-Coscurita, que solo manda energía a Madrid. Se pretende que también pueda remitir a Soria capital.

Asimismo, también se requirió que la subestación nueva de Zuzones en Burgos pueda traer energía a Soria y la apertura y construcción de una nueva subestación en la nueva línea que va a construir Red Eléctrica desde Magaña a Coscurita, que atraviesa la provincia de norte a sur. Se pretende que en uno de sus puntos cercanos al PEMA se construya un ramal para desde ahí llevar más energía al polígono y a Soria capital.

“En el PEMA hay dos proyectos industriales como son Solarig y Elyse que requieren de 100 megawatios, por lo que se requiere al Gobierno que se tenga en cuenta a Soria”, trasladó Somacyl.

Respecto a la planta de hidrógeno verde, la primera de Castilla y León, desde Somacyl se señaló que la infraestructura ya está completada y finalizado el periodo de pruebas, sin embargo, su puesta en funcionamiento no llegará hasta dentro de unos meses porque se pretende crear una red de hidrogeneras para distribuir hidrógeno. Esto requiere la construcción de una estación de carga.