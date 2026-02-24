CCOO advierte de un escenario de "bloqueo" en la negociación del convenio del metal en Soria

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Segunda reunión del convenio del metal de Soria para el periodo 2026-2029 y CCOO que advierte del riesgo de un bloqueo en la negociación, según un comunicado del sindicato. CCOO señala que ha quedado patente "la profunda distancia existente entre las posiciones de la parte social y la patronal". Se trata del convenio más importante porque agrupa a nada menos que 4.000 trabajadores en la provincia.

Según lamenta el sindicato, la patronal presentó una batería de propuestas que la representación sindical considera "desproporcionadas y alejadas de la realidad actual del sector".

Entre ellas, siempre según Comisiones, destacan la supresión del plus de antigüedad y del complemento por incapacidad temporal, incrementos salariales del 1% anual sin cláusula de revisión vinculada al IPC, el aumento de la jornada laboral y la implantación de medidas de flexibilidad consideradas abusivas. "Planteamientos que podrían abocar la negociación a un escenario de bloqueo", advierte el sindicato.

Durante el encuentro, ambas partes debatieron ampliamente las plataformas presentadas. Sin embargo, la reunión sirvió para constatar que las propuestas están totalmente enfrentadas en su contenido. La plataforma de la parte social, elaborada por los delegados y delegadas y consensuada entre las dos centrales sindicales negociadoras, "da respuesta a las demandas y preocupaciones trasladadas por las personas afectadas del sector siderometalúrgico de la provincia a lo largo de los últimos cuatro años".

Desde CCOO se ha insistido en la necesidad de alcanzar "un convenio colectivo moderno y atractivo, que garantice derechos, mejore las condiciones laborales y facilite la conciliación de la vida laboral y familiar". Asimismo, se ha subrayado la importancia de contar con un marco laboral que "no solo permita retener a la plantilla actual, sino también atraer personal cualificado, en una provincia que sufre una acusada falta de profesionales en el sector industrial".

La próxima reunión se ha fijado para el lunes 9 de marzo. En ese encuentro se abordarán de lleno cuestiones clave como la jornada laboral y el tiempo de trabajo, adelanta Comisiones.