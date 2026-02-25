Aviso: La entrada al hospital Santa Bárbara de Soria se realiza desde este jueves por el vestíbulo principal

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La entrada al Hospital Universitario Santa Bárbara se realizará desde este jueves 26 de febrero, a partir de las 7.00 horas, por el vestíbulo principal. Igualmente, los usuarios tendrán acceso desde el Paseo de Santa Bárbara al aparcamiento, que incorpora plazas reservadas para personas con movilidad reducida y viales peatonales conectados directamente con el hospital.

Pacientes y acompañantes encontrarán en la planta cero Información; quiosco de prensa; puntos informativos de áreas logísticas como el servicio de transporte sanitario y la gestión de las terapias respiratorias domiciliarias; y la Hermandad de Donantes de Sangre de Soria.

Al objeto de facilitar el tránsito a los usuarios, se informa de que, desde el vestíbulo principal, a la izquierda, se accederá a Farmacia, Cafetería, Radiodiagnóstico y Hospitalización, mientras que a la derecha se sitúan las escaleras convencionales y mecánicas, así como los ascensores, para subir a la primera planta donde se localizan Quirófanos/CMA, Consultas Externas/Pruebas Especiales, Extracciones, Coordinadora de citas y Dirección.

Además, hay que señalar que se mantienen los mismos accesos a los servicios de Urgencias, Rehabilitación, Hospitales de Día, Radioterapia y zonas de carga y descarga de mercancías.