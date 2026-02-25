Los paracaidistas 'asaltan' Buitrago

Publicado por José Sosa Soria Creado: Actualizado:

La provincia de Soria vuelve a ser escenario de prácticas militares. En esta ocasión, unos 120 paracaidistas harán maniobras con un salto sobre Buitrago. Los militares proceden del Regimiento 'Zaragoza' con base en Murcia, según informó la subdelegación de Defensa en Soria.

Desde el Ejército explicaron que se trata de un ejercicio tipo MEP (misión espacial paracaidista) del Regimiento de Infantería 'Zaragoza' (Javalí Nuevo, Murcia) de la Brigada Paracaidista, en colaboración con el Ejército del Aire y el European Tactical Airlift Centre (ETAC), este jueves a las 13.00 horas. Serán unos 120 efectivos pertenecientes a la 12 compañía del citado regimiento los encargados de realizar el salto en una zona entre Los Villares, Almajaano y Buitrago.