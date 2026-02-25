Asoem cumple 10 años en Soria dando servicios a sus socios

Publicado por Milagros Hervada Soria Creado: Actualizado:

Cuando Juan Pérez fundó la Asociación Soriana de Esclerosis Múltiple, Asoem, el 24 de febrero de 2016, no sabía cómo iba a avanzar la aventura. Ahora, diez años después, confiesa, «ha salido mejor de lo que se esperaba». Y es que en este tiempo, Asoem ha ido creciendo en servicios y actividades, también en socios, negativo por el número de enfermos, positivo porque están arropados por una estructura y un equipo humano cuyo principal objetivo es ayudar. Lo más importante es que las ganas de seguir haciéndolo se mantienen intactas, «a pleno rendimiento», afirma Pérez, afectado de esclerosis desde hace años y totalmente consciente de lo que supone esta enfermedad, calificada de las mil caras por los síntomas tan distintos que puede provocar a cada paciente.

Asoem quiere conmemorar su décimo aniversario como asociación para la ayuda a pacientes y sus familiares y su acto central será el concierto programado para el sábado 14 de marzo, en al Aula Magna Tirso de Molina, a las 20.00 horas, a cargo de la Coral de Soria.

En estos diez años, Asoem se ha consolidado como asociación de referencia para los afectados por esclerosis múltiple y sus familiares en ciudad y provincia, ofreciendo un modelo de tratamiento integral e individualizado que cumple con los estándares nacionales e internacionales para el abordaje de esta enfermedad neurodegenerativa y desmielinizante -cualquier trastorno que daña la mielina, la capa protectora de las fibras nerviosas en el sistema nervioso central o periférico-, destaca la asociación.

Asoem ofrece a sus socios terapias de tratamiento complementario al meramente farmacológico para poder afrontar los síntomas y secuelas generadas por la enfermedad, dirigidas a la mejora de las condiciones de vida tanto de los afectados como de sus familiares, así como asesoramiento para el acceso a recursos sociales.

Entre sus programas y servicios, terapia ocupacional, ejercicios miofasciales y yoga, ejercicios de fuerza, fisioterapia, psicoterapia, pintura artística, nutricionista, asesoría legal, información, orientación y asesoramiento. «Siempre se puede aspirar a más pero hemos llegado a lo más demandado», apunta el presidente, quien sí echa de menos «la colaboración» y desea que se acabe cuanto antes el estigma de los afectados por mostrar su enfermedad.