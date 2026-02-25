El 'aperitivo' de la primavera en Soria ya tiene fecha de finalización pero marzo llegará suave

Publicado por Antonio Carrillo Soria Creado: Actualizado:

Soria disfruta en estos días de un 'aperitivo' de la primavera. Más allá de las sensaciones están los datos. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) he medido este miércoles 20,7 grados de temperatura máxima en la capital y El Burgo de Osma estaba a 22 grados a las 14.00 horas, entrando entre los puntos más cálidos de Castilla y León en febrero. Pero la propia Aemet prevé el final de las primeras mangas cortas de 2026. Este sábado refrescará, aunque la llegada de marzo no se presenta especialmente fría.

De hecho aún queda un poco más de tiempo que encajaría en abril. Este jueves se espera una jornada idéntica en temperaturas al miércoles, con sol radiante y ese cielo azul tan característico del invierno soriano. Se pueden rebasar puntualmente los 20 grados y no hay previsión de heladas generalizadas.

El viernes los cambios son escasos. La Aemet apunta a un grado más en las temperaturas mínimas, uno menos en las máximas, mañana despejada y sólo por la tarde alguna nube que, de precipitar, lo hará de forma escasa.

El cambio en el tiempo en Soria llega con el fin de semana. El sábado los termómetros bajan hasta en siete grados las máximas. Soria capital se moverá entre 0 y 12 grados, Almazán de 1 a 13 cuando está rondando los 21 a mediados de semana y Gómara irá de 1 a 11 grados, por citar algunos ejemplos,. La agradable 'veintena' desaparece del mapa. A ello hay que sumar un cielo nuboso y probabilidades de lluvia especialmente por la mañana. La cota de nieve caerá como mucho a los 1.700 metros.

El domingo, primer día de marzo, el sol de dejará ver algo más aunque habrá nubes puntuales, las temperaturas máximas ganan algún grado y las mínimas sí que apuntan esta vez a heladas en buena parte de la provincia de Soria.

La llegada de la nueva semana traerá mínimas un poco más elevadas el lunes, máximas con poca variación y lluvia, aunque no parece que vaya a ser en grandes cantidades. Un tiempo menos primaveral que el de estos días, pero en todo caso las previsiones de la Aemet en Soria para estrenar marzo entran dentro de lo habitual.