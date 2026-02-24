La Aemet lo confirma y Soria da fe: 21 grados en febrero después de inundaciones y borrascas

Publicado por Pilar Pérez Soler Soria Creado: Actualizado:

No es ninguna broma. Este martes 24 de febrero se han alcanzado en Soria los 20 grados, una temperatura considerable en una provincia con fama de frío. Sobre todo si tenemos en cuenta que estamos en pleno invierno y que hace no más de una semana Soria -como el resto del país- se acostaba y se levantaba inmersa en una borrasca. Las inundaciones sufridas diversos puntos de la provincia y el tren de borrascas de estas últimas semanas no auguraban las altas temperaturas que se están viviendo en la recta final de febrero. Pero la Aemet centró el tiro: la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología confirma esta primavera adelantada, de la que Soria da fe y en la que se prevén los 21 grados.

Florecillas blancas.MARIO TEJEDOR

Manga corta y prendas ligeras han sido las indumentarias de la jornada y, previsiblemente, lo seguirán siendo en este miércoles 25, en el que el tiempo seguirá siendo muy parecido al de hoy. Así, las temperaturas mínimas irán en ligero ascenso y las máximas, con pocos cambios, alcanzarán los 21 grados en las comarcas de Almazán y El Burgo de Osma, y uno menos en el área de Soria, según la Aemet. El cielo estará poco nuboso con algunos intervalos de nubosidad media y alta, sin descartar brumas matinales.

Para el jueves 26, la predicción de la Aemet apunta un tiempo muy similar en una jornada en la que también se alcanzarán los 21 grados, si bien las temperaturas mínimas irán en ligero descenso y las máximas, sin cambios o en ligero ascenso.

Pese a estos registros, un pueblo de la provincia de Soria se ha colado este martes en el top ten de temperaturas más bajas, lo que también ocurrió el sábado y el domingo. Ha sido Morón de Almazán con 3,6 bajo cero que se han alcanzado a las 8 de la mañana.