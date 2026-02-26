El Concurso del Mejor Torrezno del Mundo 2026 llega a la final (establecimientos y concursantes): solo puede quedar uno

Publicado por Pilar Pérez Soler Soria Creado: Actualizado:

Las espadas ya están en alto. El Concurso de el Mejor Torrezno del Mundo ha concluido en todas las fases locales, y cuenta ya con los consiguientes finalistas que aspiran a ganar este emblemático certamen. Son un total de diez, ya que aunque se han celebrado nueve eliminatorias en la última -desarrollada en Zaragoza- se eligieron dos finalistas para el concurso, organizado por la Marca de Garantía Torrezno de Soria y el Virrey Palafox, de El Burgo de Osma, con el apoyo de diversas entidades. La final tendrá lugar el día 8 de marzo en El Palacio del Virrey, a partir de las 11.30 horas.

Los finalistas del concurso, por el orden en que se han disputado las fases locales, son los siguientes: Hostal San Andrés, de Soria, (Casa Augusto Arranz, en reserva); La Tablada, de Navaleno; el Bar Fuentes, de Magaña; Taberna La Tienta; (El Quillo, en reserva); Restaurante Estraperlo, de Castellón; Hotel Montermoso, de Aranda de Duero; Casa Ramón, de Quintanar de la Sierra; Bar El Corzo, de Pamplona (Volante, en reserva); El Picadillo (Zaragoza) y Montserrat 2.0 (Calahorra).

Los establecimientos participantes, de acuerdo a la celebración de las fases locales fueron estos:

Soria

Hostal San Andrés

Casa Augusto

Taberna Capote

Bar Gaya Nuño

La Chistera

La Cocina del Casino

Restaurante Soto Playa

Hostal Venta de Valcorba

Más que 2

Mejillonera El Paso

Ganadores en Soria@TorreznodeSoria

El Burgo de Osma

La Tablada (Navaleno)

Restaurante Kexua (Ayllón, Segovia)

K-Xavi (Ayllón, Segovia)

La Cantina (Pozalmuro)

El Mellizo (El Burgo)

Bar La Caja (Burgos)

Bar El Lobo (El Burgo)

Ganadores en El Burgo@TorreznodeSoria

Tierras Altas

Bar Fuentes de Magaña

Restaurante La Cantina (Cueva de Ágreda)

El Condado del Motores (San Pedro Manrique)

Albergue Rural (Yanguas)

Bar Tú y yo (Soria)

Participantes en Fuentes de Magaña@TorreznodeSoria

Madrid

Taberna La Tienta

El Quillo (Getafe)

Restaurante Fresno

Restaurante Antonio

El Tentadero

Casa Toro Taberna

La Catapa

La Labranza (Getafe)

Participantes en Madrid.@TorreznodeSoria

Valencia

Restaurante Estraperlo (Castellón)

La Juana (Benidorm)

Gontier Bar (Valencia)

La Picaeta

Los Gómez

Gran Mercat

Restaurante Hort D'Estrela (Paiporta, Valencia)

Participantes en Valencia.@TorreznodeSoria

Aranda de Duero

Hotel Montermoso (Aranda)

Mesón El Viso (Gumiel de M)

La Casa de Aza (Haza)

Kalea Estraperlo (Castellón)

Hotel Tudanca (Fuentespina)

El Ciprés (Aranda)

Participantes en Aranda de Duero.@TorreznodeSoria

Vinuesa

Casa Ramón (Quintanar de la Sierra)

Ruters (Abejar)

La Terraza (Navaleno)

Punto de Nieve Santa Inés

Restaurante Virginia

Hostal Revinuesa (Vinuesa)

Participantes en Vinuesa@TorreznodeSoria

Ólvega

Bar El Corzo (Pamplona)

Volante (Ólvega)

Asador El Rosco (Matalebreras)

Bar de la E.S. San Rafael (Tudela)

Hostal Peñalen (Peralta)

Bar del Centro Social (Ólvega)

Hostal Doña Juana (Ágreda)

Bar Trévago

Tabú Gastro Pub (Ólvega)

Valhermoso Catering (Ólvega)

Participantes en Ólvega@TorreznodeSoria

Zaragoza

El Picadillo

Montserrat 2.0 (Calahorra)

Restaurante La Cumbre (Benasque, Huesca)

Torrezno Bandido (El Burgo de Ebro)

Mesón Los Cuarteranos -(Cadrete)

Centro Soriano de Zaragoza

Lalata.Bes

Café de Lolita

Japi Bar

Bar Reino 22

Bar Restaurante Kuarto Pino

Participantes de la ronda en Zaragoza@TorreznodeSoria

Desde este miércoles 25 de febrero se encuentra abierta la fase para elegir al finalista del jurado popular, que se prolongará hasta el martes 3 de marzo. Los interesados pueden recabar más información en la web de la marca de garantía de Torrezno de Soria.