El Concurso del Mejor Torrezno del Mundo 2026 llega a la final (establecimientos y concursantes): solo puede quedar uno
El certamen gastronómico más emblemático de Soria elegirá ganador el próximo 8 de marzo tras la finalización de todas las rondas locales
Las espadas ya están en alto. El Concurso de el Mejor Torrezno del Mundo ha concluido en todas las fases locales, y cuenta ya con los consiguientes finalistas que aspiran a ganar este emblemático certamen. Son un total de diez, ya que aunque se han celebrado nueve eliminatorias en la última -desarrollada en Zaragoza- se eligieron dos finalistas para el concurso, organizado por la Marca de Garantía Torrezno de Soria y el Virrey Palafox, de El Burgo de Osma, con el apoyo de diversas entidades. La final tendrá lugar el día 8 de marzo en El Palacio del Virrey, a partir de las 11.30 horas.
Los finalistas del concurso, por el orden en que se han disputado las fases locales, son los siguientes: Hostal San Andrés, de Soria, (Casa Augusto Arranz, en reserva); La Tablada, de Navaleno; el Bar Fuentes, de Magaña; Taberna La Tienta; (El Quillo, en reserva); Restaurante Estraperlo, de Castellón; Hotel Montermoso, de Aranda de Duero; Casa Ramón, de Quintanar de la Sierra; Bar El Corzo, de Pamplona (Volante, en reserva); El Picadillo (Zaragoza) y Montserrat 2.0 (Calahorra).
Los establecimientos participantes, de acuerdo a la celebración de las fases locales fueron estos:
Soria
- Hostal San Andrés
- Casa Augusto
- Taberna Capote
- Bar Gaya Nuño
- La Chistera
- La Cocina del Casino
- Restaurante Soto Playa
- Hostal Venta de Valcorba
- Más que 2
- Mejillonera El Paso
El Burgo de Osma
- La Tablada (Navaleno)
- Restaurante Kexua (Ayllón, Segovia)
- K-Xavi (Ayllón, Segovia)
- La Cantina (Pozalmuro)
- El Mellizo (El Burgo)
- Bar La Caja (Burgos)
- Bar El Lobo (El Burgo)
Tierras Altas
- Bar Fuentes de Magaña
- Restaurante La Cantina (Cueva de Ágreda)
- El Condado del Motores (San Pedro Manrique)
- Albergue Rural (Yanguas)
- Bar Tú y yo (Soria)
Madrid
- Taberna La Tienta
- El Quillo (Getafe)
- Restaurante Fresno
- Restaurante Antonio
- El Tentadero
- Casa Toro Taberna
- La Catapa
- La Labranza (Getafe)
Valencia
- Restaurante Estraperlo (Castellón)
- La Juana (Benidorm)
- Gontier Bar (Valencia)
- La Picaeta
- Los Gómez
- Gran Mercat
- Restaurante Hort D'Estrela (Paiporta, Valencia)
Aranda de Duero
- Hotel Montermoso (Aranda)
- Mesón El Viso (Gumiel de M)
- La Casa de Aza (Haza)
- Kalea Estraperlo (Castellón)
- Hotel Tudanca (Fuentespina)
- El Ciprés (Aranda)
Vinuesa
- Casa Ramón (Quintanar de la Sierra)
- Ruters (Abejar)
- La Terraza (Navaleno)
- Punto de Nieve Santa Inés
- Restaurante Virginia
- Hostal Revinuesa (Vinuesa)
Ólvega
- Bar El Corzo (Pamplona)
- Volante (Ólvega)
- Asador El Rosco (Matalebreras)
- Bar de la E.S. San Rafael (Tudela)
- Hostal Peñalen (Peralta)
- Bar del Centro Social (Ólvega)
- Hostal Doña Juana (Ágreda)
- Bar Trévago
- Tabú Gastro Pub (Ólvega)
- Valhermoso Catering (Ólvega)
Zaragoza
- El Picadillo
- Montserrat 2.0 (Calahorra)
- Restaurante La Cumbre (Benasque, Huesca)
- Torrezno Bandido (El Burgo de Ebro)
- Mesón Los Cuarteranos -(Cadrete)
- Centro Soriano de Zaragoza
- Lalata.Bes
- Café de Lolita
- Japi Bar
- Bar Reino 22
- Bar Restaurante Kuarto Pino
Desde este miércoles 25 de febrero se encuentra abierta la fase para elegir al finalista del jurado popular, que se prolongará hasta el martes 3 de marzo. Los interesados pueden recabar más información en la web de la marca de garantía de Torrezno de Soria.