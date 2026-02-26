Heraldo-Diario de Soria

El Concurso del Mejor Torrezno del Mundo 2026 llega a la final (establecimientos y concursantes): solo puede quedar uno

El certamen gastronómico más emblemático de Soria elegirá ganador el próximo 8 de marzo tras la finalización de todas las rondas locales

Torreznos presentados en una fase local listos para el jurado.

Torreznos presentados en una fase local listos para el jurado.MARIO TEJEDOR

Publicado por
Pilar Pérez Soler
Soria

Creado:

Actualizado:

Las espadas ya están en alto. El Concurso de el Mejor Torrezno del Mundo ha concluido en todas las fases locales, y cuenta ya con los consiguientes finalistas que aspiran a ganar este emblemático certamen. Son un total de diez, ya que aunque se han celebrado nueve eliminatorias en la última -desarrollada en Zaragoza- se eligieron dos finalistas para el concurso, organizado por la Marca de Garantía Torrezno de Soria y el Virrey Palafox, de El Burgo de Osma, con el apoyo de diversas entidades. La final tendrá lugar el día 8 de marzo en El Palacio del Virrey, a partir de las 11.30 horas.

Los finalistas del concurso, por el orden en que se han disputado las fases locales, son los siguientes: Hostal San Andrés, de Soria, (Casa Augusto Arranz, en reserva); La Tablada, de Navaleno; el Bar Fuentes, de Magaña; Taberna La Tienta; (El Quillo, en reserva); Restaurante Estraperlo, de Castellón; Hotel Montermoso, de Aranda de Duero; Casa Ramón, de Quintanar de la Sierra; Bar El Corzo, de Pamplona (Volante, en reserva); El Picadillo (Zaragoza) y Montserrat 2.0 (Calahorra).

Los establecimientos participantes, de acuerdo a la celebración de las fases locales fueron estos:

Soria

  • Hostal San Andrés
  • Casa Augusto
  • Taberna Capote
  • Bar Gaya Nuño
  • La Chistera
  • La Cocina del Casino
  • Restaurante Soto Playa
  • Hostal Venta de Valcorba
  • Más que 2
  • Mejillonera El Paso
Ganadores en Soria

Ganadores en Soria@TorreznodeSoria

El Burgo de Osma

  • La Tablada (Navaleno)
  • Restaurante Kexua (Ayllón, Segovia)
  • K-Xavi (Ayllón, Segovia)
  • La Cantina (Pozalmuro)
  • El Mellizo (El Burgo)
  • Bar La Caja (Burgos)
  • Bar El Lobo (El Burgo)
Ganadores en El Burgo

Ganadores en El Burgo@TorreznodeSoria

Tierras Altas

  • Bar Fuentes de Magaña
  • Restaurante La Cantina (Cueva de Ágreda)
  • El Condado del Motores (San Pedro Manrique)
  • Albergue Rural (Yanguas)
  • Bar Tú y yo (Soria)
Participantes en Fuentes de Magaña

Participantes en Fuentes de Magaña@TorreznodeSoria

Madrid

  • Taberna La Tienta
  • El Quillo (Getafe)
  • Restaurante Fresno
  • Restaurante Antonio
  • El Tentadero
  • Casa Toro Taberna
  • La Catapa
  • La Labranza (Getafe)
Participantes en Madrid.

Participantes en Madrid.@TorreznodeSoria

Valencia

  • Restaurante Estraperlo (Castellón)
  • La Juana (Benidorm)
  • Gontier Bar (Valencia)
  • La Picaeta
  • Los Gómez
  • Gran Mercat
  • Restaurante Hort D'Estrela (Paiporta, Valencia)
Participantes en Valencia.

Participantes en Valencia.@TorreznodeSoria

Aranda de Duero

  • Hotel Montermoso (Aranda)
  • Mesón El Viso (Gumiel de M)
  • La Casa de Aza (Haza)
  • Kalea Estraperlo (Castellón)
  • Hotel Tudanca (Fuentespina)
  • El Ciprés (Aranda)
Participantes en Aranda de Duero.

Participantes en Aranda de Duero.@TorreznodeSoria

Vinuesa

  • Casa Ramón (Quintanar de la Sierra)
  • Ruters (Abejar)
  • La Terraza (Navaleno)
  • Punto de Nieve Santa Inés
  • Restaurante Virginia
  • Hostal Revinuesa (Vinuesa)
Participantes en Vinuesa

Participantes en Vinuesa@TorreznodeSoria

Ólvega

  • Bar El Corzo (Pamplona)
  • Volante (Ólvega)
  • Asador El Rosco (Matalebreras)
  • Bar de la E.S. San Rafael (Tudela)
  • Hostal Peñalen (Peralta)
  • Bar del Centro Social (Ólvega)
  • Hostal Doña Juana (Ágreda)
  • Bar Trévago
  • Tabú Gastro Pub (Ólvega)
  • Valhermoso Catering (Ólvega)
Participantes en Ólvega

Participantes en Ólvega@TorreznodeSoria

Zaragoza

  • El Picadillo
  • Montserrat 2.0 (Calahorra)
  • Restaurante La Cumbre (Benasque, Huesca)
  • Torrezno Bandido (El Burgo de Ebro)
  • Mesón Los Cuarteranos -(Cadrete)
  • Centro Soriano de Zaragoza
  • Lalata.Bes
  • Café de Lolita
  • Japi Bar
  • Bar Reino 22
  • Bar Restaurante Kuarto Pino
Participantes de la ronda en Zaragoza

Participantes de la ronda en Zaragoza@TorreznodeSoria

Desde este miércoles 25 de febrero se encuentra abierta la fase para elegir al finalista del jurado popular, que se prolongará hasta el martes 3 de marzo. Los interesados pueden recabar más información en la web de la marca de garantía de Torrezno de Soria

tracking