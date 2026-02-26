Todo lo que podría salir mal en una comedia romántica ambientada en Soria

Publicado por Antonio Bret Creado: Actualizado:

Soria no suele ser el escenario de películas de amor. Quizá este vídeo ,que triunfa en redes sociales, sea clave para buscar la causa. Uno de los géneros preferidos por las parejas jóvenes, aunque últimamente está de capa caída, es el de la comedia romántica. Este género triunfó en la década de los noventa, con películas que mantenían ciertos clichés y eran amables con el espectador.

También es verdad que es un género netamente hollywoodiense, y a nosotros los españoles, nos gustaría que se hicieran más comedias románticas en nuestro país. Un conocido instagrammer local ha oído nuestras peticiones y lo ha hecho realidad: así sería una comedia romántica ‘made in Soria’.

Una comedia romántica Made in Soria

El joven soriano @luismi_gomez ha publicado un video en el que, a su manera, retrata cómo sería una clásica comedia romántica situada en la ciudad de Soria; y parte de un hecho tradicional en este tipo de películas: la pareja se va al aeropuerto (bueno, en este caso una estación de tren) y el pobre desconsolado (suele ser una chica la que se va, y un chico el que se queda) huye raudo hacia la estación -o el aeropuerto- para impedir que siga su camino y puedan emprender el viaje juntos.

Aunque claro, esto no es Hollywood, y aquí la vida y los transportes tienen su propio ritmo. Lo primero que hace, claro, es coger un taxi. Hasta aquí bien, esto sucede en Hollywood, Soria y cualquier otra parte del mundo. A partir de ahora se torna todo un poco diferente.

Un rebaño de ovejas le impide el paso. El joven está desesperado. Esto en Hollywood no pasaría, claro. Ante tal situación, el joven se baja del taxi y emprende una carrera hacia la estación, evitando obstáculos como si de un atleta profesional se tratara. Todo para evitar que ‘la joven’ se vaya y puedan disfrutar de una vida romántica juntos.

Sin embargo, por el camino, no puede evitar distraerse. Ve lo que parece ser una ‘bota’, y claro, tanta carrera y sobresalto le ha dado mucha sed, por lo que se detiene para tomar un trago. Sin duda, el poder de la bota, en este momento, es más fuerte que el poder del amor.

Prosigue la marcha; casi es atropellado, mira la hora en su móvil de manera desesperada. La llama, ella coge el teléfono y ve que es una llamada de su amor. Desesperada, le pide al maquinista que pare. Tiene que bajarse para reencontrarse con el que puede ser el amor de su vida.

El chico, por fin, llega a la estación. En el andén, no hay nada. El vacío, la soledad. El joven, intentando negar la evidencia, pregunta a un hombre que estaba en la estación. “¿Hace mucho que se ha ido el tren?” A lo que el hombre responde…

Para ver el remate final del vídeo tendrás que verlo, no te queremos hacer spoiler de todo el contenido. Luismi Gómez hizo este vídeo para celebrar sus 10 años en redes sociales, y a nuestro parecer ha sido todo un acierto.