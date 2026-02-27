Este es el pueblo de Soria que está entre los diez más fríos del país

Publicado por Irene Llorente Soria Creado: Actualizado:

Soria de nuevo vuelve a estar en el ranking de las diez localidades con temperaturas más bajas del país. Esta vez se ha colado en el último lugar, con 1,5 grados bajo cero esta madrugada según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Esta vez ha sido Ucero, otro de los pueblos habituales en el top ten de los más fríos, tanto en verano como en invierno, donde los termómetros han registrado a las 7.40 horas una mínima de 1,5 grados bajo cero.

Además, se coloca en tercer lugar entre las temperaturas más bajas de Castilla y León, sólo por detrás de Puerto del Pico, en Ávila, con 3,6 grados bajo cero, y Cuellar, en Segovia, con -2,6.

Lo cierto es que en el ranking de la Comunidad, por detrás de Ucero se sitúan otras dos localidades sorianas: El Burgo de Osma, donde los mercurios han marcado un grado bajo cero a las seis de la mañana, y Morón de Almazán, con -0,6 grados a las 8.00 horas.