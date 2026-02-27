Herido en la A-2 en accidente el conductor de un turismo al chocar contra la mediana

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Un herido en la A-2 es el balance de un accidente de circulación ocurrido en la mañana de este viernes en Soria, concretamente en el término municipal de Medinaceli, donde ha tenido lugar el suceso. El accidente ha tenido lugar debido a la colisión de un turismo contra la mediana a la altura del kilómetro 151 en sentido hacia Madrid.

El herido es el conductor del turismo, que presenta traumatismos en una pierna y en la espalda, según informa el Servicio de Emergencias 1-1-2. El alertante del suceso indicó en la comunicación a Emergencias que estaba saliendo humo del vehículo por lo que ha sido necesaria la presencia de bomberos, por lo que se ha requerido a efectivos de la Diputación de Soria.

Además, se ha dado aviso a Emergencias Sanitarias de Sacyl y a la Guardia Civil de Tráfico, que ha movilizado recursos hasta el lugar.