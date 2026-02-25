Dos atendidas tras un accidente de tráfico en la zona de Mariano Vicén

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Dos personas han sido atendidas en Soria capital tras un accidente de tráfico en la tarde de este miércoles. El suceso ha consistido en un choque entre dos turismos en el cruce de la avenida de Mariano Vicén con la calle Venerable Carabantes.

Según han trasladado fuentes de la central de emergencias 112 de Castilla y León, a las 19.07 horas la Policía Local de Soria ha llamado para requerir asistencia sanitaria para las dos afectadas. Se trata de dos mujeres, de 50 y 18 años. Al parecer referían dolor en las cervicales.

Desde el 112 se ha dado aviso al Sacyl, que ha movilizado una ambulancia para atender a las heridas.

Cabe recordar que en este mismo cruce hace poco más de un mes ocurrió otro accidente, cuando un joven resultó herido al golpearse con el lateral de un camión de basuras. Se trata de una zona regulada desde hace años por sendos semáforos en cada una de las vías con un paso de cebra en el que el giro se realiza con el semáforo en intermitente para los vehículos y en verde para los peatones.