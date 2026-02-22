Herida una joven tras un incendio en una vivienda de un pueblo de Soria

El incendio se declaró en la planta baja de la vivienda de Matanza de Soria.HDS



Una joven ha resultado herida con quemaduras en cara, brazo y rodilla tras declararse el sábado por la noche un incendio en una vivienda en la localidad soriana de Matanza de Soria, según informan fuentes del Servicio de Emergencias de Castilla y León 112.

Al parecer, el fuego se registró a las 21.50 horas en la planta baja de una vivienda de dos pisos de la calle La Guía del pueblo ribereño, pedanía de San Esteban de Gormaz, provocando quemaduras a una mujer de 27 años, que requirió asistencia médica.

Tras la llamada, el Servicio de Emergencias avisa a la Guardia Civil de Soria, a los Bomberos de San Esteban de Gormaz y a Emergencias Sanitarias Sacyl.

Al llegar al inmueble los Bomberos de la Diputación del Parque de la Ribera el incendio ya estaba sofocado, y procedieron a revisar la estufa de leña y todo el trayecto de tuberías de la chimenea de la planta baja, primer piso y buhardilla. Desconectan los fusibles del cuadro donde estaba el contador de la vivienda.

Los servicios sanitarios envían una ambulancia de soporte vital básico y personal de Atención Primaria del centro de salud de San Esteban de Gormaz para trasladar a la joven, consciente, pero con quemaduras en rodilla, brazo y cara, primero al centro de Salud de San Esteban y después al hospital de Soria.