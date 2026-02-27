La Diputación de Soria da ayudas para proyectos de inversión empresarial y el relevo generacional (plazos y cuantías)

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La Diputación Provincial de Soria ha lanzado dos líneas de apoyo empresarial, dirigidas en un caso a apoyar la inversión y en otro el relevo generacional. Ambas convocatorias han sido publicadas este viernes 27 de febrero en el Boletín Oficial de la Provincia, BOP, con las bases de las dos líneas de ayudas incluidas dentro del Plan Soria 2025. Están enfocadas al traspaso de negocios y para los proyectos de inversión empresarial, dos líneas estratégicas que tienen como finalidad favorecer la igualdad de oportunidades, impulsar el desarrollo económico y contribuir a fijar población en el medio rural de la provincia, tal y como recuerda la Diputación.

Las bases para apoyar el Relevo Generacional de Negocios del Medio Rural corresponden a la segunda convocatoria del Plan Soria 2025, y cuenta con una partida presupuestaria de 75.000 euros. El plazo de solicitud comienza este sábado día 28, después de su publicación hoy en el BOP y dura hasta el 30 de abril de 2026.

El objeto de la subvención es apoyar el traspaso o compraventa de negocios rurales, ubicados en localidades de menos de 20.000 habitantes.

Comisión del Reto Demográfico en la Diputación.HDS

Esta ayuda está diseñada para facilitar el relevo generacional de pequeños negocios en el medio rural, evitando su cierre y garantizando la continuidad de servicios y empleo en los municipios de la provincia.

En la primera convocatoria se presentaron tres solicitudes, concediéndose finalmente una ayuda por importe de 25.000 euros. Con esta nueva convocatoria, la Diputación busca ampliar el número de beneficiarios y seguir fomentando el mantenimiento de empresas y el fortalecimiento del tejido empresarial rural, compuesto en gran medida por pequeños negocios que sostienen la economía y la vida diaria de los pueblos.

Por otro lado, el BOP también publica este viernes las bases de la convocatoria de ayudas destinada a financiar Proyectos de Inversión Empresarial, Plan Soria 2025, con una partida de 175.000 euros. Su plazo de solicitud comienza este sábado y está abierto hasta el 30 de abril de 2026.

El objeto de la convocatoria es apoyar la puesta en marcha de actividades empresariales y la modernización de las existentes mediante la cofinanciación de las inversiones necesarias para el arranque o modernización de la actividad empresarial.

Esta línea está orientada a apoyar inversiones que permitan la creación, ampliación o modernización de autónomos y de las pequeñas y medianas empresas de la provincia, que son la base del tejido productivo, aportando hasta el 35% de la inversión a realizar con una inversión máxima de 20.000 euros, lo que puede suponer una subvención máxima de 7.000 euros.