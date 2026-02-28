El puente románico del siglo XII escondido en los pinares de Soria que se descubre en un precioso paseo junto al Duero

El Puente de Santo Domingo, de origen románico, cruza el joven Duero entre los pinares de Covaleda y forma parte de la Ruta de los Puentes (PRC-SO 75).Heraldo-Diario de Soria

No hace falta una catedral para entender la Edad Media. A veces basta un puente. En los pinares de Covaleda, junto al joven Duero, sobrevive una estructura del siglo XII que explica cómo se organizaba el territorio, cómo se movía la economía y por qué la piedra (cuando se coloca con inteligencia) puede desafiar ocho siglos. El Puente de Santo Domingo es una infraestructura estratégica que resultó esencial para la actividad de los carreteros sorianos.

El Puente de Santo Domingo se alza en el término municipal de Covaleda, en la provincia de Soria, integrado en el entorno natural que hoy forma parte de la Ruta de los Puentes. Según la información publicada por el Ayuntamiento de Covaleda en su web oficial, se trata de un puente de estilo románico datado en el siglo XII y declarado Bien de Interés Cultural en el año 2000.

Su construcción impone por su lógica estructural. Está realizado con sillares de arenisca de dimensiones casi ciclópeas, formando una gran bóveda de medio punto con alargados estribos y un tablero de grandes losas. Cada elemento cumple una función precisa. La fábrica transmite equilibrio y conocimiento técnico.

El románico civil se caracteriza por esa combinación de sobriedad y eficacia. El puente nació para soportar peso, resistir crecidas y garantizar el tránsito en una vía clave de comunicación comarcal. El diseño responde a la necesidad y el resultado se mantiene ocho siglos después.

El Puente de Santo Domingo y la Hermandad de los Carreteros

El puente formaba parte del antiguo camino de Covaleda a Regumiel y constituyó una de las principales vías utilizadas por la Hermandad de los Carreteros. Esta organización articuló durante siglos el transporte de madera desde los pinares sorianos hacia distintos puntos de Castilla, facilitando el transporte de madera y mercancías en el ámbito regional.

Los carros cargados exigían infraestructuras sólidas. La bóveda de medio punto distribuye el peso hacia los estribos con eficiencia geométrica. Los sillares de arenisca encajan con precisión y aportan estabilidad frente a la presión del agua y el tránsito continuado. El tablero de grandes losas garantiza firmeza en el paso.

La monumentalidad técnica del puente responde a esa función económica. El Duero, en este tramo alto, presenta un cauce dinámico que obliga a soluciones constructivas robustas. El puente se adapta al río con una proporción equilibrada que armoniza con el paisaje forestal.

Ingeniería románica en los pinares de Soria

El Puente de Santo Domingo destaca por su integración en el entorno. La declaración como Bien de Interés Cultural en 2000 consolidó su reconocimiento patrimonial. Su valor reside tanto en la arquitectura como en la función histórica que desempeñó. La infraestructura permitió conectar zonas de explotación forestal con rutas comerciales más amplias, facilitando la circulación de recursos y riqueza.

Puente de Santo Domingo y la Ruta de los Puentes de Covaleda: un recorrido entre historia y paisaje

El Puente de Santo Domingo forma parte de la Ruta de los Puentes, señalizada como PRC-SO 75 y descrita con detalle en la web oficial del Ayuntamiento de Covaleda. El itinerario, de unos 15,4 kilómetros y dificultad baja, permite seguir el curso del Duero entre pinares y descubrir una secuencia patrimonial excepcional. Desde la «Plaza Mayor» el sendero conduce hacia el «Raso de la Nava», donde se alzan el «Arco del Triunfo» y la «Ermita de Santa María de la Fe», construida en 1947 con sólida piedra sillar y una gran cruz labrada en su fachada. A partir de ahí el río marca el ritmo del recorrido.

Tras cruzar el propio Puente de Santo Domingo, el caminante encuentra el «Puente Paso de los Arrieros», vinculado a la actividad carreteril del siglo XX, y junto a la «Fuente la Lobera» el enigmático «Muro Ciclópeo», que algunos investigadores sitúan entre los siglos IV y III a.C., en plena cultura celtíbera. Más adelante aparecen las tumbas antropomorfas excavadas en roca junto al «Pozo de San Millán», los «Puentes Valerosa y Valserrao» con sus hachas grabadas en piedra, el paraje de los «Apretaderos» con vistas abiertas sobre el Duero, los restos de la «Sierra de la María» y el «Puente de la Arenilla». El tramo final atraviesa el «Refugio de Pescadores» y conduce hasta el «Puente Soria», de origen gótico y también declarado BIC en 2000, antes de regresar al núcleo urbano. En conjunto, la ruta ofrece un paseo de más de dos mil años de historia a orillas del río.