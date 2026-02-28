La plantilla de Losán protesta en Soria durante la ‘pegada’ de los carteles por su delicada situación

Publicado por Verónica Reglero Soria Creado: Actualizado:

Los trabajadores de Losán acudieron a la tradicional pegada de carteles que da inicio a la campaña electoral para protestar ante los candidatos a las Cortes de Castilla y León -estaban todos en el paseo del San Andrés- por la delicada situación que atraviesan y que se dilata ya por muchos meses. Se unieron a la campaña portando pancartas con las frases ‘Necesitamos cobrar’, ‘Queremos trabajar ya’, ‘’Respeto a la plantilla’, ‘’Con nuestro pan no se juega’, ‘Nos están ahogando. SOS’ o ‘Losán no cumple’. Mensajes que, lamentablemente y a pesar del paso de los días, siguen estando de actualidad porque el escenario, lejos de mejorar, sigue igual o peor.

La plantilla acumula ya cuatro meses sin cobrar. La empresa debe los salarios de noviembre, diciembre, la extra de diciembre y enero. A pesar de que la plantilla tenía noticias de que iban a cobrar estos días una de las nóminas, tal y como indicó Sergio Hernando, de CGT, «ha debido haber un problema con la trasferencia y esperan poder pagarnos el lunes o el martes». De no ser así el escenario se complicaría y habría que hablar de cinco nóminas pendientes.

Todo ello sumado a que cada vez son más los trabajadores que han decidido dar el paso de denunciar para poder desvincularse de la empresa y poder buscarse su futuro laboral en otro lugar. Ahora mismo, según confirman los sindicatos, quedarían «entre 9 y 10 trabajadores». Un espejismo donde antes, entre Tableros Losán y Solid Wood, llegó a haber 250 empleados. Una cifra irrisoria con la que sería completamente inviable arrancar la actividad.

Y es que, apunta Hernando, «la gente tiene la moral por los suelos y cada vez quedan menos trabajadores por loque cada vez somos menos los que nos juntamos a la hora de las movilizaciones. Lo único que quiere la gente es que se acabe ya esta situación y empezar de cero porque la esperanza en que esto se arregle es cero». De momento, los trabajadores que aún no se han desvinculado de la factoría cuentan con un permiso retribuido que está prorrogado, por enésima vez, hasta el 15 de marzo.

Por último, hay que recordar que los sindicatos apuntaron que la última prórroga del proceso judicial de cara a que la empresa encuentre una solución acabaría a finales de abril. En caso de no conseguir nada en este tiempo, «la empresa entrará en concurso de acreedores», tal y como manifestó el secretario provincial de UGT-FICA, Pablo Soria, en una rueda de prensa ofrecida hace unas fechas. lamentan que a fecha de hoy la situación empresarial no ha variado, «lo único que ha pasado es que se está minando la salud de los trabajadores», puntualizó Soria.