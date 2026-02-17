Losán alarga la agonía y amplía el permiso retribuido hasta el 15 de marzo

Publicado por Verónica Reglero Soria Creado: Actualizado:

La agonía no termina para los trabajadores de Tableros Losán que han visto cómo el permiso retribuido vuelve a alargarse por enésima vez. La plantilla, lo que queda de ella, debía incorporarse a la factoría este lunes pero a finales de la semana pasada fueron informados de que la firma ampliaba este permiso un mes, hasta el próximo 15 de marzo, tal y como informaron este lunes fuentes de CGT, que estalla contra los directivos.

El sindicato eleva el tono contra la propiedad del Grupo Losán y denuncia lo que califica como un «desmantelamiento industrial provocado por las malas decisiones adoptadas desde Galicia». El sindicato sostiene que la situación actual no es fruto de la casualidad, sino de una gestión que consideran «irresponsable» y que ha llevado a la planta soriana a un punto crítico.

En este contexto, el sindicato afirma que resulta incomprensible que, si las entidades financieras dan su visto bueno, aparezcan «por arte de magia» cinco millones de euros. Sostiene que esta circunstancia alimenta la sospecha de que los directivos y la familia propietaria del Grupo podrían inyectar esa cantidad cuando lo consideren oportuno, «mientras la plantilla continúa sin percibir sus salarios».

Las mismas fuentes sindicales confirmaron que, más allá de esta ampliación laboral, no cuentan con ninguna nueva información. De hecho, indican, de momento ni siquiera hay fecha para una nueva reunión con los responsables de la factoría. Ni sobre la llegada o no de un inversor. Ni de las reuniones con la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y los acreedores. Ni tampoco sobre cuándo llegará el pago de las cuatro nóminas que la empresa debe a los trabajadores (noviembre, diciembre, la extra y enero).

Incógnitas que siguen encima de la mesa y que lejos de disiparse convierten el horizonte en un agujero cada vez más oscuro. De hecho, en este momento únicamente son 15 los trabajadores que no han ido denunciando para poder desvincularse de la factoría y poder buscar su futuro laboral en otro lugar. Indican fuentes sindicales, que son varios los que ya están en esta fase, pero como las denuncias son individuales, la fecha para desvincularse depende de cuando haya denunciado cada uno.

Y, añadieron desde CGT, «los que han denunciado y aún no les ha salido el juicio, la mayoría han solicitado medidas cautelares y el juez las está concediendo». Es decir, «aunque no se hayan desvinculado oficialmente de la fábrica, al no haberse celebrado el juicio, ya no tienen obligación de acudir a trabajar si es que la fábrica arrancara». Un escenario que se tornaría imposible ya que no se puede arrancar esa fábrica con 15 personas. Y hay que contar con que «cada día que pasa se van sumando denuncias».

Hace un par de semanas se hacía público que el Grupo Losán adeuda a sus acreedores más de 250 millones de euros estando inmersos los responsables de la fábrica en la refinanciación de esa deuda con las entidades. Además, tal y como indicaron hace unas fechas los sindicatos, el grupo cuenta con tres meses para presentar el plan de reestructuración y el plan de viabilidad marcando abril como fecha límite y como el mes en el que podría presentarse, en caso contrario, el temido concurso de acreedores.

El proceso judicial permite conceder una última prórroga de otros tres meses, hasta abril, pero sería la última y «si en estos meses no se ha hecho nada la empresa entrará en concurso de acreedores», tal y como explicó a final de enero el secretario provincial de UGT-FICA, Pablo Soria.

De momento los trabajadores están a la espera de nuevos movimientos por parte de la empresa y de una nueva reunión con el comité de empresa y no hay previstas movilizaciones entre la plantilla.