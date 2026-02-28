El tren de borrascas deja en Soria 330 hectáreas inundadas, la mitad en Almazán

Publicado por Irene Llorente Soria Creado: Actualizado:

El tren de borrascas que ha vivido la península ibérica durante más de un mes ha dado al traste con 330 hectáreas aseguradas en Soria, principalmente de cultivos herbáceos, según fuentes de Agroseguro a partir de los partes que ha dado el agro provincial hasta el momento.

Cabe destacar que toda la superficie arrasada en Soria es por inundación, dado que la mayoría de las parcelas estaban junto al río Duero y a otros arroyos. La comarca más afectada ha sido Almazán, que registra 170 hectáreas del total, lo que supone el 50%, otras 81 hectáreas se han inundado en la comarca de El Burgo de Osma, además de 74 en Campo de Gómara. Hay siete también en la comarca de Soria.

Los peritos de Agroseguro visitarán estos días las parcelas arrasadas para levantar acta de los siniestros, de cara a ver la evolución de los cultivos en los próximos meses. Y es que al ser la provincia de Soria territorio de cultivos herbáceos y de cereales de invierno, tienen todavía un largo recorrido de desarrollo, por lo que se estima un impacto menor al ser territorio de herbáceos y cereales de invierno, si bien todavía no tiene datos al respecto.

A falta de cerrar los datos definitivos todo apunta a que no serán mucho mayores en Soria, de modo que se queda como una de las provincias con menor siniestro por el tren de borrascas que a nivel nacional la superficie declarada con siniestro alcanza las 70.000 hectáreas y se estima un daño de 50 millones de euros. De hecho, el pasado jueves Agroseguro comenzó los primeros pagos con 3,6 millones a productores de fresón y frutos rojos de la provincia de Huelva, la primera zona donde fue posible acceder a evaluar daños. Las condiciones meteorológicas de los últimos días han permitido avanzar en la evaluación de daños, con 150 peritos desplegados en todas las zonas afectadas.

Las lluvias persistentes de enero y febrero han demostrado que el sistema español de Seguros Agrarios Combinados ofrece cobertura al sector agrario frente a los daños causados en las producciones agrícolas y ganaderas por siniestros de diversa naturaleza. Las condiciones climáticas extremas y cambiantes y los perjudiciales efectos que tienen en las cosechas ponen de manifiesto la conveniencia de proteger las explotaciones con un seguro agrario que permita hacer frente a estas situaciones.

No obstante, el campo soriano sigue fiel al aseguramiento agrario, con una contratación que se ha incrementado durante 2025 para proteger sus explotaciones de las inclemencias meteorológicas y registra un capital superior a los 223 millones de euros. Así, se han firmado casi 5.500 pólizas de seguros de las que 4.636 corresponden a seguros agrícolas (el resto son pecuarios) con una superficie total asegurada que asciende a 247.242,43 hectáreas y una producción de cerca de 833.000 toneladas.

Y la línea de que más se ha contratado en la provincia es la de cultivos herbáceos con casi 4.350 pólizas, una superficie de 243.659 hectáreas de cultivo aseguradas, lo que supone una producción protegida de cerca de 795.000 toneladas y un capital asegurado de 170,62 millones de euros. Le siguen la uva de vino y el conjunto de las hortalizas en contratación de seguros, aunque con mucha diferencia respecto a los herbáceos.