La agroalimentación de Soria estará en el Salón Gourmet y renuncia a Madrid Fusión

Publicado por Nuria Fernández Soria Creado: Actualizado:

La agroalimentación soriana volverá a estar presente en el encuentro Salón Gourmet, que se celebrará en Madrid, entre el 13 y el 16 de abril, gracias al stand que la Diputación instalará en el recinto ferial.

Sin embargo, este año, por segunda vez consecutiva, el sector no acudirá a Madrid Fusión, un certamen que no resulta atractivo a las empresas, según explicó ayer el presidente, Benito Serrano.

La Junta de Gobierno de Diputación adjudicó ayer a la empresa Progourmets SA la instalación del stand desde el cual las empresas que acompañen este año a la institución podrán mostrar sus productos, poniendo en valor la variedad y la calidad de la gastronomía soriana, por un presupuesto de 170.000 euros, IVA incluido.

Serrano explicó que son los propios empresarios agroalimentarios sorianos los que indican sus preferencias a la hora de llevar sus productos a estas ferias, en función de sus intereses por abrir o consolidar nuevos mercados, donde acompaña la Diputación en su compromiso de seguir potenciando uno de los sectores económicos más importantes de la provincia.

Para el presidente de la Diputación, la gastronomía provincial es un pilar fundamental para la promoción turística y para atraer nuevos visitantes. «La gastronomía tendría que ir también a Fitur», expuso.

Realizó un balance más que positivo de la promoción de Soria en el stand de Castilla y León en Fitur, a cargo del departamento de Turismo de la Diputación. «Uno de los objetivos es la desestacionalización del turismo», puntualizó el presidente. Además destacó el impulso que se pretende dar a la Semana Santa de Soria, sobre todo a las celebraciones que cuentan con declaración de Interés Regional, con el objetivo de poder lograr el Interés Nacional.

Serrano reiteró que Soria cuenta con un gran potencial para la atracción de turistas y las ferias a las que respalda la Diputación, sobre todo las gastronómicas, son un escaparate importante. Por ello, cada año se mantienen reuniones con las empresas del sector agralimentario, con el objetivo de seleccionar los destinos que resulten más atractivos.