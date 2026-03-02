La madera de Soria deja 10,43M€ y registra su segunda mejor marca de la historia, por detrás de 2022, con 15,8M€

Publicado por Irene Llorente Soria Creado: Actualizado:

La venta de la madera procedente de los montes de utilidad pública de Soria dejó el año pasado 10,43 millones de euros en las arcas de la Junta, lo que supone el 80% de todos los ingresos por los aprovechamientos forestales, que en 2025 fueron 13,194 millones de euros. Se trata del segundo mejor registro de la historia, que sólo ha sido superado en el año 2022, cuando se obtuvieron 15,88 millones de euros. Eso sí, entonces se cortaron casi 410.000 metros cúbicos de madera, 110.000 más que en 2025. Sin olvidar que el precio sigue viviendo tiempos de bonanza.

En total, el Servicio Territorial de Medio Ambiente en Soria tramitó el año pasado 1.388 expedientes de aprovechamientos, la mayoría en montes de utilidad pública, 1.384, otro de montes patrimoniales de la Junta, y tres de montes consorciados o conveniados.

Así, los aprovechamientos maderables y leñosos han supuesto un total de 301.418,74 metros cúbicos, de los cuales 289.459 corresponden a madera y 11.960 a leñas. Cabe recordar que en 2024 la extracción de maderas y leñas ascendió a 282.760 metros cúbicos, de modo que se ha producido un aumento de un 6,6 % en el volumen aprovechado respecto al año anterior. Pero aún llama más la atención el incremento registrado en los ingresos, dado que la venta de madera en montes de utilidad pública ha experimentado un ascenso del 21% en el último año, pasando de los 8,58 millones en 2024 a los 10,379 millones de 2025, si bien la escalada de la leña es mucho mayor, dado que el año pasado se cobró 58.983,95 euros, un 227% más que en 2024, 18.021,50 euros.

Por lo que se refiere a montes de particulares, la Administración regional realizó otros 852 expedientes de aprovechamiento en montes en régimen privado en los que se cortaron 50.385,74 metros cúbicos de madera y 20.527,44 de leña de 21 especies diferentes, lo que hace un total de 70.913,18 metros cúbicos en los montes privados, el doble que hace diez años, cuando se cortaron 33.904,62 metros cúbicos.

Aunque el año pasado no se alcanzaron las cifras récord de 2022, cuando se superaron los 15,8 millones de euros por la venta de 409.941 metros cúbicos de madera, lo cierto es que lleva tres años experimentando un incremento continuo, desde que en 2023 los ingresos cayeron en picado hasta los 7,72 millones de euros, aunque también fue el año que menos se cortó, 221.421 metros cúbicos.

Hasta el momento el principal destino de este recurso de la provincia era la fabricación de tableros, pero hace unos años comenzó a resurgir el mercado con la incorporación de nuevos actores, como es el caso de la madera como recurso de eficiencia energética o de empresas de construcción que se han convertido en la alternativa para la recuperación del sector.

La madera hace unos años era fuente de riqueza para los pueblos, pero la crisis estructural que afrontó el sector a comienzos del siglo XXI provocada por la caída de la demanda con el consiguiente descenso en los precios, a lo que se le añadió la situación de estrangulamiento económico del país en 2008, llevó a que los ingresos en Soria por las cortas cayeran en picado hasta que tocaron fondo en 2012, cuando se obtuvieron 3.677.616 euros por 241.852 metros cúbicos. Pero ya a partir del año siguiente han ido creciendo las cifras llegando a superar los 15,8 millones en 2022, cifra histórica en la provincia.

Según el Inventario Forestal Nacional, en Soria se registra un incremento de 1,2 millones de metros cúbicos de madera al año, si bien la media anual de las cortas es de 300.000 metros cúbicos, lo que indica que la masa forestal crece a un ritmo muy superior que lo que se obtiene para aprovechamiento.

Con todo, los ingresos por los recursos forestales superaron los 13 millones de euros, 13.194.723,62 euros, un 13% más que en 2024. Así, la madera, sobre todo de coníferas, sigue siendo la principal ‘fuente’ de aprovechamiento, con 289.458,76 metros cúbicos y 10,379 millones de euros en ingresos, el 80% del total. Después, la caza, con 1.022.268,3 euros por los permisos para una superficie regulada de 84.112,87 hectáreas. Las concesiones dejan otros 808.834,46 euros y los pastos, 463.026 euros; la resina, 151.963,21 euros por 725.146 pies. Después, los cultivos, 191.585,11 euros, o la leña, 58.984 euros. Y ya en mucha menor cuantía, las colmenas, 21.978,93 euros; las trufas, 15.764,52 euros; y las ramillas de acebo, 21.607,50 euros.

Estos aprovechamientos generan no sólo una fuente de ingresos para las entidades propietarias de los montes, sino también, y fundamentalmente, una mejora en cuanto a la calidad y estabilidad de las masas aprovechadas y su mejor defensa contra los incendios forestales. Además del recurso económico generado y suponer una mejora de las masas forestales, es importante valorar el empleo: Por cada 1.000 metros cúbicos, se generan 0,8 puestos de trabajo en aserraderos, 1,4 puestos en fábricas de palets y 0,7 puestos en fabricación de tableros.