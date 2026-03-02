El bonito puente de un pueblo de Soria que tiene más de 700 años y aún puedes recorrer

Desde el puente se obtiene una de las perspectivas más reconocibles del conjunto histórico de la villa.Ayuntamiento de El Burgo de Osma

Publicado por Patricia de la Torre Creado: Actualizado:

Más de siete siglos después, el Puente de El Burgo de Osma sigue cumpliendo exactamente la misma función para la que fue concebido: permitir el paso. No es una reconstrucción, no es una réplica, no es un decorado. Es el original. Y esa es la primera diferencia sustancial respecto a tantos enclaves históricos que han quedado reducidos a postal.

En El Burgo de Osma lo conocen también como el Puente de la Torre del Agua. Se levanta sobre el río Ucero y, aunque tradicionalmente se le atribuye un origen medieval, lo cierto es que no hay consenso absoluto. Y eso, lejos de restarle interés, lo hace más atractivo.

El Puente de El Burgo de Osma y el debate entre Roma y la Edad Media

Según explica el Ayuntamiento, la tesis medieval se apoya en detalles visibles. El ingeniero e historiador Eduardo Saavedra y Moragas, que estudió la vía entre Uxama y Augustóbriga tomando este punto como referencia, veía en su fábrica abundante sillarejo, un aparejo irregular y esa rasante en "lomo de asno" tan característica de los puentes medievales. También señalaba los sillares grabados con iniciales, habituales en obras del medievo.

Pero hay otra lectura. Carlos Fernández Casado, uno de los mayores especialistas españoles en puentes históricos, defendía que parte de la estructura podría ser romana. Se fijaba en sillares perfectamente labrados, especialmente en bóvedas menores y boquillas, en las hiladas que buscan mantener una altura uniforme y en los tajamares en cuña, muy propios de la ingeniería romana. Incluso algunos signos epigráficos presentes en las piedras se han vinculado con caracteres del antiguo alfabeto ibérico, frecuentes en obras civiles romanas ejecutadas con mano de obra local.

El puente conecta con el perfil monumental de El Burgo de Osma, dominado por su catedral.Ayuntamiento de El Burgo de Osma

Lo más probable es que estemos ante una infraestructura con varias vidas: una base posiblemente romana que fue reformada o rehecha en época medieval. Nada extraño en la península. Cuando algo funciona, se reutiliza.

La estructura de tres vanos del puente medieval se integra en el paisaje soriano.Ayuntamiento de El Burgo de Osma

El Puente de El Burgo de Osma: cómo está construido y por qué sigue en pie

Más allá del debate académico, lo que se ve es contundente. El puente tiene tres vanos con arcos de medio punto. Entre ellos se levantan dos pilas sólidas, reforzadas por tajamares en forma de cuña que cortan la corriente del agua para proteger la estructura cuando el río baja con fuerza.

Los paramentos combinan sillares de piedra caliza irregulares con zonas de sillarejo, sobre todo en las partes inferiores. En los tímpanos aparecen piezas de mayor tamaño, mejor trabajadas y bien ensambladas. El tablero tiene forma de lomo suave, a dos aguas, y está protegido por gruesos pretiles rematados con albardilla. El firme actual mezcla canto rodado y lajas, y aún se conservan escaleras de piedra en una de sus caras para bajar al río.

El Puente de El Burgo de Osma, con sus arcos de medio punto y tajamares en cuña, reflejado en el Ucero.Ayuntamiento de El Burgo de Osma

Reformas, planos y continuidad en el Puente de El Burgo de Osma

Tal y como asegura el Ayuntamiento, en 1753 el puente necesitó una intervención importante por su deterioro. Los maestros canteros José de Oñaederra, Manuel de Arribas y Gabriel Martínez se encargaron de las obras, supervisadas por las autoridades locales y por fray Antonio de San José Pontones.

En el plano de 1860 realizado por Francisco Coello de Portugal aparece como "habilitado", prueba de que seguía plenamente en uso.

Hoy el tránsito es peatonal y mucho más ligero que en siglos pasados. Se cruza sin dificultad, casi sin pensar, camino del casco histórico y con la silueta de la cercana Catedral de la Asunción de El Burgo de Osma dominando el perfil urbano.

Ahí está quizá la clave de su encanto. Es un puente antiguo que sigue funcionando, pero se puede recorrer hoy igual que lo hicieron generaciones anteriores.