Una mujer herida en un accidente de tráfico en Garray tras volcar una furgoneta

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Una mujer ha resultado herida en un accidente de tráfico ocurrido en la zona de Garray. Según recoge la central de emergencias 112 de Castilla y León, la furgoneta en la que viajaba ha volcado lateralmente. Se trata del segundo accidente de tráfico con heridos y furgonetas implicadas en Soria con menos de cinco horas de diferencia.

En este caso el aviso se ha recibido a las 17.05 horas del lunes, dando traslado del accidente ocurrido en el kilómetro 233 de la N-111a, la salida de la nacional hacia Garray. Según se ha informado una furgoneta había volcado lateralmente antes de la entrada al puente sobre el río Tera.

El el momento de conocerse el siniestro se advertía de que estaba afectada una mujer de unos 60 años herida, consciente y refiriendo dolor en el pecho. Desde Emergencias Sanitarias del Sacyl se ha desplazado una ambulancia y también se ha trasladado la Guardia Civil de Tráfico de Soria.