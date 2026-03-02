Herido en un accidente de tráfico tras chocar contra un muro en Cidones

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Un hombre ha resultado herido en un accidente de tráfico en la provincia de Soria, concretamente en Cidones, en la mañana de este lunes. Al parecer la furgoneta en la que viajaba se ha salido de la vía impactando contra un muro.

La central de emergencias 112 de Castilla y León ha recibido el aviso a las 12.21 horas, indicando que el vehículo se había salido de la carretera chocando contra una estructura a la altura del punto kilométrico 369 de la nacional N-234. El afectado, de unos 40 años, refería dolor en una pierna.

Se ha trasladado el aviso a la Guardia Civil de Tráfico de Soria y a emergencias sanitarias del Sacyl, desde donde se ha movilizado una ambulancia para atender al herido.