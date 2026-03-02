Piden 81 años de cárcel a los 3 acusados de intento de asesinato en la calle Mesta de Soria en fiestas de San Juan

Publicado por Milagros Hervada Soria Creado: Actualizado:

Dos delitos de tentativa de asesinato y 13 años y seis meses de cárcel por cada uno de ellos es lo que solicita la Fiscalía de Soria para cada uno de los tres acusados de la agresión sufrida por dos menores que recibieron varias puñaladas, de diversa consideración, en un establecimiento de la calle Mesta en plenas fiestas de San Juan de 2024. Hasta 81 años entre los tres, ya que el Ministerio Público considera a dos de ellos autores de las más de 14 puñaladas con arma blanca que recibieron las víctimas y al tercero, cooperador necesario, ya que permaneció en el exterior del local «vigilando», según sostienen también las acusaciones particulares, que en uno de los casos eleva a 15 años la pena por cada delito de asesinato en grado de tentativa, según pudo saber este periódico.

Los hechos por lo que se juzgará a los tres acusados, sin antecedentes penales y en situación regular en España, se produjeron el 29 de junio de 2024, comenzando en uno de los discobares de la Zona. En torno a las 4.30 horas, estos se encontraron en el interior del local con tres chavales, dos de ellos menores de edad, y tuvieron «una reyerta de alta intensidad», tras la que los jóvenes decidieron huir para refugiarse en un establecimiento de la calle Mesta, ya que los encausados les perseguían.

El Juzgado de Menores ya condenó a dos de estos chavales a tres años de internamiento al considerar probado que ellos comenzaron la agresión y que portaban las armas blancas con las que fueron heridos, y con las que previamente habían causado lesiones a los que acabaron siendo sus agresores, tal y como publicó en su momento este medio.

Según el relato de las acusaciones en el procedimiento ahora contra los adultos, los chavales que huían se escondieron en el bar de la calle Mesta, uno detrás de la barra y otro oculto tras una columna. El tercero, el que portaba el machete, logró escabullirse y no entró.

Dos de los encausados ahora entraron en el local «con la clara intención de atentar contra la vida» de los menores, mientras el tercero permaneció de vigilancia en la puerta. Al que se encontraba detrás de la barra le asestaron hasta 14 puñaladas en el cuerpo, tanto torso como extremidades y en la cabeza, pisoteándosela también cuando se encontraba en el suelo, afirman las acusaciones. Las heridas que le causaron fueron de hasta 10 centímetros de longitud en el brazo e incisas en muslo, escroto, pelvis, entre otras zonas.

Al otro joven le sorprendieron detrás de la columna y también le apuñalaron entre ambos en diversas zonas de la espalda y el tórax, muslo y extremidades superiores, además de golpearle con un taburete en la cabeza, según las calificaciones de las acusaciones, tanto la Fiscalía como las particulares, que sostienen que secuelas de estrés postraumático.

Los acusados habrían abandonado el lugar dejando a los menores desangrándose, uno inconsciente y el otro con abundante hemorragia. Fueron atendidos por la Policía que se personó en el establecimiento y por los sanitarios, para ser trasladados hasta el Hospital Santa Bárbara de Soria en ambulancia.

En concepto de responsabilidad civil, la Fiscalía solicita que los tres acusados indemnicen conjunta y solidariamente a los menores en la cantidad de 55.830 euros por las lesiones y las secuelas causadas, en concreto 30.190 euros al primero y 25.640 euros al segundo. Además, también tendrían que pagar a la Gerencia Territorial de Sanidad por la asistencia sanitaria de las víctimas un total de 11.140 euros.

La Fiscalía recoge entre sus peticiones de pena una orden de alejamiento y prohibición de acercarse a los dos menores a menos de 500 metros de cualquier lugar que frecuenten o comunicarse con ellos por periodo de 10 años. La acusación particular de uno de los menores, añade además un segundo delito por los daños ocasionados en el local de la calle Mesta donde se produjeron los hechos.

Fruto de la gresca, el local donde se refugiaron los agredidos sufrió desperfectos varios, desde las paredes a la propia barra, daños valorados en más de 1.400 euros, por los que reclama su propietario.

El juicio por los dos delitos de tentativa de asesinato se celebrará en la Audiencia Provincial de Soria los próximos días 8 y 9 de abril.

Se da la circunstancia de que dos de los encausados se encuentran actualmente en prisión provisional sin fianza, donde ingresaron tras ser detenidos por los hechos que se les imputan, según auto del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Soria, ratificado por la Audiencia Provincial. En el caso del tercer acusado, el considerado cooperador necesario de los hechos, fue puesto en libertad cinco meses después, en noviembre de 2024.

La agresión en la calle Mesta no sólo ha motivado este proceso judicial contra los tres encausados en la Audiencia Provincial. El Juzgado de Menores ya hizo lo propio con los chavales apuñalados y además la Audiencia Provincial ha confirmado recientemente el fallo al rechazar los recursos presentados.

Como ya publicó este periódico tras conocerse la sentencia en Menores, uno de los chavales que resultó apuñalado esa noche de fiestas de San Juan en un establecimiento de la calle Mesta, y otro que le acompañaba y que no salió herido, fueron condenados a tres años en un centro de internamiento en régimen cerrado, al considerarles el juez culpables de un delito de lesiones, de iniciar la agresión y de portar las armas blancas, de forma «premeditada», con las que finalmente fueron heridos.

El otro apuñalado, mayor de edad, que recibió varios navajazos, no intervino como agresor como sí lo hicieron sus dos acompañantes, según la condena del Juzgado de Menores. El que no resultó herido sí inició la disputa, con un machete, señala la sentencia, que impuso a los acusados, de 17 años en el momento de los hechos, la máxima pena solicitada, por encima de la que quería la Fiscalía. En concreto la que pedía la acusación particular de uno de los adultos implicados en los hechos, representado por el letrado José Cabrejas, quien pide para su defendido la libre absolución por considerar que lo único que hizo fue defenderse.

El juez de Menores indicó que la medida solicitada por dicha acusación particular resultaba «la más adecuada y proporcional atendiendo a la gravedad y violencia de los hechos» y al carácter «premeditado» que se desprende del hecho de que «ambos menores acudiesen al lugar donde los perjudicados se encontraban, armados con machete y navaja, tras haber existido meses atrás un conflicto previo». Según el fallo, ambos jóvenes llevaban entre sus ropas una navaja y un machete. Tras un breve enfrentamiento verbal, uno de ellos sacó el machete y le asestó un golpe seco en la cabeza a uno de los adultos, alcanzándole en la frente y al ir a contenerle un amigo de la primera víctima, también recibió varios cortes en el brazo. Acto seguido, el otro menor, con igual ánimo, sacó de entre la ropa una navaja y se la esgrimió llegando a cortar en los brazos a los dos adultos. En la trifulca, los menores iban con otro amigo mayor de edad, de 19 años, que no consta que cometiera ninguna agresión, aunque sí sufrió varias puñaladas. El menor que llevaba consigo el machete no llegó a entrar al local de la calle Mesta y por lo tanto no sufrió ninguna lesión.

Los ahora acusados declararon en el proceso en el Juzgado de Menores que decidieron no ir a curarse al hospital de Soria de las puñaladas que les asestaron los chavales sino que condujeron hasta el centro hospitalario de Tudela, donde aseguraron, según los testimonios médicos, que las heridas se las infligieron a la salida de una discoteca de dicha localidad navarra.