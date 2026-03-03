La Liga de Debate entre alumnos de la ESO de Soria como semilla de democracia (fotos)

Publicado por
Mario Tejedor
Soria
Creado:
Actualizado:
La fase provincial tuvo lugar en Soria, para la categoría ESO y versó sobre el tema ¿Estamos condenados a vivir un futuro peor que el de nuestros padres en vez de llevar una vida mejor?
En ella participaron alumnos del IES Politécnico; Nuestra Señora del Pilar; Santa Teresa de Jesús; y Trilema, todos ellos de Soria capital, además, del IES Santa Catalina de El Burgo de Osma.
