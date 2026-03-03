Heraldo-Diario de Soria

Educación

La Liga de Debate entre alumnos de la ESO de Soria como semilla de democracia (fotos)

La iniciativa fomenta la promoción de la conciencia democrática entre los alumnos

Los alumnos debatieron acerca de su propio futuro

Publicado por
Mario Tejedor
Soria

Creado:

Actualizado:

La fase provincial tuvo lugar en Soria, para la categoría ESO y versó sobre el tema ¿Estamos condenados a vivir un futuro peor que el de nuestros padres en vez de llevar una vida mejor?

En ella participaron alumnos del IES Politécnico; Nuestra Señora del Pilar; Santa Teresa de Jesús; y Trilema, todos ellos de Soria capital, además, del IES Santa Catalina de El Burgo de Osma.

