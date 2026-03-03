Sánchez y Mañueco el sábado en Soria: la batalla por las elecciones autonómicas se disputa en la ciudad

Publicado por Víctor F. Moreno Soria Creado: Actualizado:

Jornada intensa la que espera este sábado con vistas a las elecciones autonómicas del 15 M. Pedro Sánchez y Alfonso Fernández Mañueco 'frente a frente'. Ahí es nada. Y es que en la jornada sabatina 'coincidirán' en la capital soriana el presidente del Gobierno de España y el presidente de la Junta de Castilla y León en su campaña electoral.

Sánchez estará a partir de las 11.00 horas en el Palacio de la Audiencia en un acto de campaña. El presidente del Ejecutivo central respaldará al también alcalde de Soria, Carlos Martínez Mínguez, en el auditorio soriano en el acto central de la campaña en la provincia, a poco más de una semana vista para los comicios.

Por su parte, Mañueco estará una hora después en un lugar cercano a la Audiencia. La cita está prevista para las 12.00 horas en el Aula Magna Tirso de Molina, donde el responsable del Ejecutivo regional y presidente del PP de Castilla y León estará junto a los candidatos sorianos de su partido el 15M.

La doble cita representa el punto álgido de los dos partidos en Soria, si bien también está previsto que la próxima semana venga a la ciudad el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijoó.