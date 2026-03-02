Bravo, responsable de Hacienda nacional del PP: "La fiscalidad diferenciada no se aplica porque Sánchez dice que no"

Publicado por Víctor F. Moreno Soria Creado: Actualizado:

El vicesecretario nacional de Hacienda del PP, Juan Bravo, ha defendido este lunes en Soria la implantación de hasta el 20% de las ayudas contra la despoblación en los territorios de Soria, Cuenca y Teruel y ha señalado que "esto no es porque nosotros lo digamos, sino que es el compromiso que había y lo que autorizó la Unión Europea, unas ayudas de funcionamiento que permiten tener en Soria hasta 300 millones más".

Bravo, quien ha visitado el establecimiento Regalos Calavia en Espolón 10, acompañado por los candidatos sorianos del PP a las elecciones autonómicas, Rocío Lucas y José Damián Ferrero, acompañado también por el presidente Benito Serrano y los parlamentarios nacionales Tomás Cabezón y José Manuel Hernando, ha explicado que "hay que imaginarse el efecto que podrían tener las ayudas de funcionamiento, con 300 millones menos de impuestos o de cotizaciones sociales que lo que repercute automáticamente en una mayor capacidad para poder invertir, para poder innovar o contratar a alguien más".

Para el responsable de Hacienda del PP, "no tiene sentido que teniendo la autorización de Europa que podría ser el escollo para establecer una fiscalidad diferenciada, se consigue por una defensa muy importante en Europa pero aquí no se aplica porque el Gobierno de Sánchez decide que no, porque la prioridad para él es cobrar más impuestos, y la prioridad debe ser que haya más gente trabajando, más gente emprendiendo siendo autónomo, y en consecuencia, nos permitiría bajar más impuestos a todos y recaudar más, pero no cobrándoles más a los que están, sino porque hay mucha más gente, y esa es una oportunidad única. Se ha planteado eso, pero lo que tendrá que explicar Sánchez y el candidato de Castilla y León, que lo tienen ustedes aquí, porque no se aplica eso siendo una oportunidad única y que tanto esfuerzo ha costado".

Bravo ha acusado a Sánchez de crear "un infierno fiscal", y ha argumentado las medidas que proponen los populares de apoyo a los autónomos, "un contrato con los autónomos", casi 3 millones y medio en España que contratan a casi 900.000 personas y son "un pilar fundamental de nuestro día a día". En este sentido ha subrayado el peso específico de los autónomos en la provincia de Soria. "Nuestro día a día le dan fuerza los autónomos y planteamos dos pilares fundamentales, reducir la carga fiscal del Gobierno de Sánchez, y las cargas de las cotizaciones sociales que este Gobierno quería subir, pero no ha creado el escudo del relevo generacional".

Del mismo modo, para poder afrontar ese día a día, en Castilla y León se ha implantado "la tarifa cero, ayudas a bares en poblaciones pequeñas, la ayuda de 300 euros o el plan de relevo.