Impulso industrial de Somacyl con 11 millones para Langa y el PEMA

Publicado por José Sosa Soria Creado: Actualizado:

La Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente (Somacyl), empresa pública dependiente de la consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta ha lanzado esta semana inversiones por valor de 11 millones de euros para reforzar las infraestructuras industriales de la provincia. Por una parte se habilitan más de 9 millones de euros para la urbanización del polígono Vega de Alcozar en Langa de Duero y por otra casi 2 millones de euros para el Parque Empresarial del Medio Ambiente (PEMA) de Garray que permitirán ‘activar’ la cúpula número 4 y actuaciones complementarias.

La inversión más cuantiosa esa la que se desarrollará en Langa de Duero durante el próximo año y medio. Más de 9 millones de euros para acometer la urbanización del polígono de Alcozar y poder atraer nuevas iniciativas empresariales a la Ribera soriana. La actuación permitirá habilitar más de 500.000 metros cuadrados industriales dando respuesta a las diversas iniciativas que se han interesado por la zona en los últimos meses. Las ofertas podrán presentarse hasta el próximo 6 de abril.

El polígono Vega de Alcozar se pone en marcha después de muchos meses de trabajo técnico. La actuación se presentó el verano pasado en el propio municipio ribereño y en agosto la Junta daba luz verde al Plan Regional de Ámbito Territorial (PRAT) bajo el que se ordena la intervención. Básicamente, el plan agrupó en un único sector la totalidad de los suelos urbanizables con destino industrial definidos en las Normas Urbanísticas Municipales de Langa de Duero, divididos en la actualidad en tres sectores independientes y con el establecimiento de las condiciones generales para su desarrollo conjunto.

El proyecto dota al ámbito de infraestructuras modernas y sostenibles, orientadas a favorecer la implantación industrial y logística. Se pretende crear suelo industrial para atraer inversión y empleo; optimizar la conectividad con la red viaria; garantizar infraestructuras eficientes: abastecimiento, saneamiento, energía y telecomunicaciones; e integrar el desarrollo en el entorno rural mediante zonas verdes y medidas ambientales.

Entre las actuaciones más relevantes se incluyen una nueva red viaria estructurante, con glorietas, carriles de aceleración y deceleración en la N‑122 y accesos de alta capacidad, con dos glorietas interiores y viales con anchos de 18 y 21 metros. Además, se incluyen infraestructuras hidráulicas como la captación del Duero, ETAP modular, depósitos de 500 metros cúbicos, una EDAR industrial y tanque de tormentas de hormigón armado de 2.577 metros cúbicos.

Las actuaciones se completan con redes completas de abastecimiento y saneamiento; redes energéticas, telecomunicaciones, además de la urbanización y la dotación de zonzas verdes, mobiliario urbano y riego.

En cuanto al PEMA, desde Somacyl se activan dos contratos ahora por valor de 1,7 millones que se suman a los ‘pendientes’ para la dotación del Centro del Profesorado y el gimnasio –que ocupan la quinta y segunda cúpula respectivamente y suponían otros 600.000 euros–. En el área industrial de Garray se afrontarán dos actuaciones, la primera para complementar la urbanización ya terminada y la segunda para la dotación de la cuarta cúpula con el auditorio y la cafetería como instalaciones principales.-

El primero de los contratos asciende a 913.224,55 euros. A grandes rasgos consisten en acondicionar tres rotondas mediante obra civil, alumbrado y jardinería; la reparación y continuación de más de 300 metros lineales de aceras; la modificación en planta y hormigonado de viales; la señalización vertical y horizontal de los viales; el acondicionamiento de más de 90.000 metros cuadrados de zonas verdes y de más de 3.000 metros de parterres; el alumbrado de 1.900 metros de viales; y el vallado de yacimiento arqueológico.

El segundo contrato moviliza algo más de 800.000 euros para la dotación de la cafetería, el auditorio, que tendrá 220 plazas, y la zona de recepción. En este caso el plazo de ejecución es de 5 meses por lo que de cara a finales del verano la cuarta cúpula ya debería estar activa. Ahora solo resta por dotar la 3, que ocupará el centro vinculado al Ecyl y vinculado a la formación en empleo. La cúpula 1 la ocupa Solarig, la 2 los servicios generales y el gimnasio, la cuatro el auditorio y la cafetería y la 5 el Centro Regional del Profesorado.