Los aparcamientos de Doctrina culminan una etapa con su unión

La ampliación del aparcamiento de Doctrina cubrió una importante etapa con la unión con el estacionamiento de la parte superior de la calle. Tal y como se aprecia en la vía, ambas infraestructuras, la que está en construcción y la que lleva en servicio desde 2017 se encuentran ya conectadas y no falta mucho para que la nueva pueda darse por concluida. De hecho, todo el dinero de la subvención europea que apuntala los trabajos se encuentra ya justificada, por lo que no hay peligro de pérdida de financiación con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Estado.

Paralelamente, siguen las labores de la urbanización en superficie de la calle Doctrina, que aparentemente mantiene la ‘espina’ que existía con anterioridad para marcar la diferencia de cota entre carriles. Con la entrada en servicio del aparcamiento se incorporarán 80 nuevas plazas al casco histórico de la ciudad, más 60 trasteros. Todavía no se ha comunicado si finalmente estos últimos habitáculos para vecinos y empresas estarán a disposición o se transformarán en nuevas plazas.

Son dos millones la inversión en este acrecimiento de la infraestructura de Doctrina, dos millones que en su momento fueron adjudicados a la UTE Indesfor Soria-Ciser Obras y Servicios. Sin embargo, las complicaciones financieras y la solicitud de un modificado hicieron que las obligaciones pasaran a la empresa Martínez Romera, que se ocupa tanto del estacionamiento como de la urbanización. Entre una cosa y otra se produjo un periodo de abandono de la obra, que exasperó a los residentes de la zona, debido a las complicaciones de movilidad que se dieron en las aceras y al hecho de tener bajo sus casas una ejecución abierta durante tanto tiempo. El visto bueno a la cesión del contrato a favor de Martínez Romera se produjo en noviembre de 2024. Cuando la nueva empresa se hizo cargo de las operaciones, el estacionamiento se encontraba ejecutado en un 44%.

Con la ampliación del aparcamiento se acrecienta además la zona semipeatonalizada de Soria, que en la parte superior de la calle Doctrina tiene un ejemplo próximo. También, con cargo a la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (EDUSI) se cambiaron las configuraciones de Calixto Pereda (acceso del aparcamiento) y de Condes de Gómara, entre otros espacios del casco histórico de Soria.